:Que la situación política en Durango está en un verdadero “estira y afloja” en cuanto a la definición de las candidaturas. La alianza bajo la cual se habían concretado ya algunas postulaciones se rompe al salirse de la misma Movimiento Ciudadano, cuyos candidatos ahora en lo local irán solos, todo por las acciones de su líder moral, el doctor Enríquez, quien presionó duro para poder tener escaños para su gente, lo que no gustó a Acción Nacional y eso provocará un nuevo reacomodo en los distritos locales, ya que saldrán nuevos candidatos.



:Que si, además, esta alianza se disuelve con los demás partidos PRD y Duranguense se tendrán como 60 nuevos aspirantes en los distritos locales de todos los colores y sabores, pero eso sí, el doctor José Ramón Enríquez determinó que en la fórmula de la senaduría ahí todavía continuaba la alianza por qué sería muy difícil ganar en solitario.



:Que en Morena existe una fuerte preocupación de parte del grupo coordinador porque la penetración en la gente y en especial en La Laguna no ha sido como se esperaba. Nadie niega que el candidato presidencial continúa en caballo de Hacienda hacia Los Pinos, pero la falta de definición de candidatos en los distritos locales y las consideradas, no tan atinadas, decisiones en la asignación de senado y diputados federales ha ocasionado que la fórmula de Morena en lo estatal y local no logre despegar como lo hace su líder nacional. No existe aún en La Laguna una fuerza contundente como partido y en este momento se percibe un ambiente que propicia el voto diferenciado, sí por AMLO, pero no así por sus candidatos locales y federales.



:Que aunque el PRI, de Durango no está nada fuerte sigue mostrando una mejor organización en el arranque de sus campañas. Se nota que fueron muy bien sincronizadas con el entorno nacional. Lamentablemente el gusto por el partido ha caído tanto que no se atrevieron a realizar en Durango un acto masivo para el candidato José Antonio Meade por miedo a que no se lograra el lleno acostumbrado.









