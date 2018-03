:Que ayer trascendió la solicitud de permiso de Francisco Bardan Ruelas a la Oficialía Mayor en la presidencia municipal de Gómez Palacio. Los rumores que empezaron a circular en torno a su separación del cargo es que pide permiso para encabezar tareas electorales. Algunos suponen que para coordinar la campaña de Anavel Fernández. Puede ser.



:Que Raquel Leila Arreola Fallad es uno de los nombres que se manejan con mayor fuerza para ser la propuesta para Fiscal Anticorrupción en el estado de Durango. La actual Procuradora del Menor y la Familia es uno de los perfiles que se ha mantenido en el trabajo y en el buen ánimo de la clase gobernante.



:Que Arreola Fallad se encontraba entre las propuestas de magistrados al inicio de la administración estatal, pero se retiró por asuntos técnicos. Es una especialista en derecho que en alguna etapa de su historial profesional incursionó en el tema electoral. En la actual administración se creó el centro de justicia para menores en una de las áreas que es de su jurisdicción. Es un programa pionero a nivel México, por cierto.

:Que a la fecha no ha surgido un acercamiento entre el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Torreón Hugo Dávila y quién fue la víctima de sus insultos durante un encuentro político público Miguel Saenz, actual director del Instituto Nacional para Economía Social, lo que refleja sin duda solo una cosa, la falta de interés por la palabra “integración” o quizás vergüenza al no poder conciliar ese tema de una forma inteligente. Aquí cabe el dicho “el que se enoja pierde”, pero no sólo pierde a título personal.



:Que esta semana Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, estará presente en La Laguna en el Encuentro de lecheros denominado “Engalec” el cual alberga a importantes perfiles del mundo de la ganadería; por cierto, el mandatario ya trae consigo el nombre de quién ocupará el cargo de Secretario de Seguridad Pública en el estado, para dicho tema el General Moisés García Ochoa está descartado por el momento, sin embargo será esta misma semana cuando se defina el perfil y con ello de inicio lo que el gobernador ha demominado una lucha permanente contra la delincuencia.





