:Que al parecer el tema de Simas y Ecoagua, en el municipio, de Torreón se está complicando de más, y todo por el desconocimiento que exhibe el gerente de la paramunicipal. Cada día, las declaraciones varían. Un día el gerente del organismo Juan José Gómez señala que el servicio con Ecoagua, seguirá y el Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) sale al quite para aclarar que no. Y para colmo de males, es el alcalde Jorge Zermeño Infante, quien tiene que desmentir, nuevamente a Gómez. Ya lo había hecho con el tema de que no había agua suficiente para abastecer a la población de Torreón. Ayer, la confusión pareció imperar en la sesión del Consejo del SIMAS, luego que el ex gerente Xavier Herrera Arroyo señaló la inconveniencia de cambiar, a estas alturas, de representación legal en el juicio que mantienen el municipio y Ecoagua. Total, en la actual administración de SIMAS se hacen bolas con el engrudo.



:Que para el personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) las cosas se están complicando por la enorme cantidad de intereses que tiene la dirigencia sindical y la mayoría de esos intereses nada tienen que ver con los jóvenes que están cursando su instrucción. A la menor provocación, la dirigencia sindical toma las instalaciones y aunque se ha solicitado el respaldo del Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, los líderes hacen caso omiso y siguen con sus “luchas”. Para colmo, hay inquietud porque corrió el rumor de que se designaría al panista Ubaldo Nájera como coordinador sectorial en la institución y ya todo mundo sacó las uñas. Mal y de malas.



:Que con la definición de las candidaturas del Frente en Durango se calmó un poco el ambiente electoral, ya que quienes no fueron beneficiados ingresan a la famosa operación cicatriz para llevarlos al rebaño nuevamente.



:Que en el PRI hubo más descontento con la imposición de la hija de Ismael Hernández Deras, quien al final logró colarse a una precandidatura a diputación local. Y en Morena, ha habido algo de controversia con una supuesta reunión entre Meade y el líder de Ruta 5, Espino, lo que provocó que en Durango muchos acusaran de que ese movimiento se movía al mejor postor y se ha iniciado una guerra de declaraciones entre la gente de Ruta 5 y algunos políticos influyentes de Durango.





