:Que a la administración panista encabezada por Jorge Zermeño pareciera que las 24 horas del día no le alcanzan para definir un rumbo claro, el mismo que le permitirá reelegirse ya no con nuevas propuestas sino con resultados, sin tomar en cuenta que la oposición, que es gobierno estatal observa con detenimiento los pasos que Zermeño y su equipo dan día a día donde el PRI quiere estar de regreso, más allá de las grillas y los bomberazos de un día si, y otro también. Un proyecto político a corto plazo pareciera les rebasa según los enterados.



:Que tras las designaciones de los precandidatos a los distritos locales por el PRI. La regidora de Durango, Minka Hernández Campuzano, del Partido Acción Nacional, será de las primeras en registrarse como precandidata al segundo distrito local. Seguirá los pasos de su tía Gina Campuzano quien ha ganado dos veces el distrito.



:Que dos grupos que disputan la representación de Canacintra Torreón han polarizado las cosas, al grado de llegar a acusaciones formales. Por un lado, Javier González busca la reelección con el apoyo evidente de ex presidentes, mientras que Eugenio Treviño, que fue presidente en 2015-2016, empuja a José Luis Hotema. A Eugenio se le señala que no asimila no haber podido seguir los pasos de ex presidentes como José Antonio Murra, que fue secretario de Fomento Económico del Estado, o Fernando Alatorre, quien ocupó la Gerencia General del Simas.



:Que algunos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional en Torreón (PRI), se preguntan: ¿Estamos en tiempos de experimentar? Esto al considerar que el perfil del nuevo dirigente del Comité Municipal del tricolor Hugo Dávila aún tiene mucho camino por recorrer antes de buscar recuperar Torreón.





