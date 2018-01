:Que es un hecho que Héctor Vela Valenzuela abandona el PRI, de Durango y se integra al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. En suspenso se encuentra todavía otro priista notable, Otniel García Navarro. Aún no se sabe si el ex dirigente del tricolor abandona el partido que lo arropó en la política.



:Que aún existe la incertidumbre de otros priistas que se encuentran inconformes por no haber sido considerados en los espacios federales para el caso de la capital. Y es que se dice que el candidato natural al tercer distrito era Maximiliano Silerio Díaz por su conocimiento de las lindes agrarias desde su padre, el exgobernador Maximiliano Silerio Esparza.



:Que ahora está en manos de Esteban Villegas ese reto de ganar la elección y sumarle votos a Mead. El argumento del priismo local es que durante la campaña a Gobernador, Villegas mantiene el contacto con los alcaldes de los 17 distritos y será una palanca en territorio para ganar la simpatía del electorado. El tiempo y la selección de los candidatos locales darán o no la razón a la dirigencia tricolor.



:Que Toño Gutiérrez Jardón, asistió como invitado especial al registro de Salvador Hernández Vélez, como candidato a la Rectoría de la UAdeC. ¿Algún mensaje de la ideología partidista que le imprimirán a la institución educativa? En realidad, no, ambos personajes son muy amigos.





