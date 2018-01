:Que la lista de los candidateables a las alcaldías no generó sorpresas en Coahuila. En Ramos Arizpe va Chema Morales; en Torreón, Toño Gutiérrez; en Saltillo, Manolo Jiménez; en Monclova, Luli Kamar; en Piedras Negras, Sonia Villarreal; en Matamoros, Juan Carlos Ayup; en San Pedro, Ana Isabel Durán; en Acuña, Jorge Ramón Montemayor y en Sabinas, el empresario Enrique Ibarra Támez.



:Que en días pasados tanto Morena como el Frente tocaron a las puertas de priistas como Carlos Román Cepeda, ex alcalde de Torreón, para ocupar una candidatura a una diputación o participar en una estrategia para la alcaldía de Torreón. Para el caso de Carlos Román Cepeda el Frente le sugería ser candidato a regidor para atraer votos a favor de Jorge Zermeño Infante. Que los hayan buscado no significa, por supuesto que aceptaran, pero es halagador que los buscaran, al menos.



:Que Salvador Hernández Vélez ayer fue de los contendientes a la rectoría de la UA de C más buscados para la selfie en las redes sociales. Todo mundo le deseo éxito y fortuna, como si se tratara de su cumpleaños. Parecen las fiestas patronales de quien es seguro dirija el destino de la universidad coahuilense.





:Que con la sorpresa y aun el descuerdo de algunas organizaciones del PRI, Hugo Dávila Prado entró al relevo de Shamir Fernández como nuevo dirigente del tricolor en Torreón. Y la que se quedó esperando que la invitaran a una responsabilidad es la diputada federal Flor Rentería, quien le tiraba al PRI estatal, luego al municipal, y ahora busca colocar a uno de sus hijos en la planilla priista para renovar el Ayuntamiento, que encabezará José Antonio Gutiérrez Jardón.







templete@milenio.com