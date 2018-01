:Que en el registro de precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango hubo detalles que denotan que, del todo no se encuentran entregados algunos militantes tricolores. La algarabía de los eventos priistas y sus sectores deslucieron.



:Que dentro de las inconformidades, es que en los distritos federales eminentemente rurales no hubo un solo cenecista: Adán Soria y Esteban Villegas. Ambos son de cuña y formación capitalina. Exalcaldes de Durango ambos, así que los cenecistas se sienten desplazados. Lo que se espera es que se sumen. Pedro Ávila Nevárez será precandidato luego de años de no ser tomado en cuenta. La estrategia parece desesperada en el tricolor para atraer votos a su causa.



:Que entre las singularidades es que muy tarde, en el horario llegaron los ex gobernadores, de Durango Maximiliano Silerio Esparza y José Ramírez Gamero. Y llama la atención su presencia porque meses después de perder la gubernatura en 2016 se les culpó en parte de la derrota. Gustavo Lugo Espinosa y Rosauro Meza también se dieron cita en el evento, aunque parecía más una visita testimonial.



:Que en buena medida las diferencias entre el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño y los dos sindicatos municipales han sido provocadas por el director de Servicios Administrativos, Antonio Loera, quien ha asumido una actitud más arrogante y actuado arbitrariamente. Porque una cosa es pretender eliminar viejos vicios y otra tener en las afueras de las oficinas a empleados sin hacer nada, y peor aun, meter a familiares a la nómina con elevados sueldos. Zermeño ha tenido que intervenir directamente en el conflicto sindical que amenaza con salirse de control.





