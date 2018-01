:Que luego de la reunión del Consejo Universitario de la UAdeC, ayer en Monclova, quedó servida la mesa para que Salvador Hernández Vélez se convierta en el próximo rector de dicha universidad. El lagunero renunció al puesto de secretario general para poder registrar su candidatura, lo que deberá ocurrir el lunes entrante.



:Que cuando se creía que en este proceso se daría la candidatura única, resulta que Homero Walls Rodríguez está decidido a registrarse, como lo hace o intenta hacerlo cada tres años, aunque no obtenga más de una docena de votos. Chunga o no, Walls Rodríguez no es maestro en activo, aunque él asegure que tiene a salvo sus derechos. Lo más seguro es que le nieguen el registro.



:Que la candidatura al Senado de la República para el Frente en Durango se ha convertido en motivo de fractura en el Partido Acción Nacional (PAN), y en específico el grupo de Rodolfo Elizondo que busca impulsar a Patricia Flores, y algunos miembros de la alcaldía capitalina a José Ramón Enríquez Herrera por la cabeza de la fórmula. Los grupos se polarizan. La decisión será salomónica ¿A quién le tocará tomarla?





:Que Luz Natalia Virgil aclaró a Templete que nada tiene qué ver en el tema de la imposición de salarios a ningún miembro del personal del Ayuntamiento de Torreón y que esa tarea corresponde a otras áreas, por lo tanto, ni siquiera existió el supuesto enojo.





templete@milenio.com