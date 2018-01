:Que finalmente el acomodo gubernamental y político en Coahuila quedó como se esperaba. Rodrigo Fuentes Ávila, ex secretario de Desarrollo Social, como líder del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) en Coahuila, ya que Inocencio Aguirre quedó ratificado en Sedeso.



:Que David Fernández, ex titular de Servicio Publicos en la pasada administración de Torreón ocupará la subsecretaría de gobierno, mientras que su hermano, el ex diputado, como Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal en esta entidad.



:Que Antonio Gutiérrez Jardón, ex secretario de Desarrollo Económico y Turismo contenderá por la alcaldía de Torreón, mientras que Miguel Felipe Mery Ayup hará lo propio por una diputación federal. Ambos personajes tendrán una doble tarea, la de ganar sus espacios y conquistar votos para el candidato a la Presidencia de la República.



:Que otro perfil que ya suena es el de Jorge Luis Morán Delgado para la Secretaría de Seguridad Pública, quien recordemos, dejó dicho cargo al no aprobar los exámenes de control y confianza pero para ello se le volvieron a aplicar. Ya se sabrán los resultados.





