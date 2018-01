:Que los rumores se confirmaron y finalmente Héctor Vela Valenzuela, ex secretario en pasadas administraciones estatales, abandonó el barco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Durango para ser candidato por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



:Que durante la semana comenzarían algunas reuniones para alentar a Vela a quedarse en las filas del tricolor. Para Luis Enrique Benítez, presidente del PRI, fue hasta antier un tema a tratar con el exsecretario de Educación, aunque trascendió, que en el fondo, la decisión de cada militante se respetaría. Finalmente se fue.



:Que el ex regidor y ex panista José Ignacio Corona está decidido a lanzarse como candidato independiente a la Alcaldía, de Torreón. Nacho es optimista en cuanto a que le quitará una importante cantidad de votos al PAN en la elección del primero de julio, sin embargo, su anuncio de que se separaba del blanquiazul, a fines del año pasado, apenas tuvo un mínimo impacto. Los mal pensados creen que la decisión de Nacho se deriva de una estrategia priísta precisamente para restarle votos a los “azulillos”.



:Que el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme enfrenta retos en su administración que son urgentes: nuevas estrategias enfocadas a la delincuencia común, la reorganización administrativa ante la deuda estatal heredada, el combate a la corrupción y reparar el daño a las víctimas afectadas por la violencia. Es evidente que tendrá dificultades porque en el arranque de su gabinete, que aún no está completo, se han integrado personajes de las anteriores administraciones. Es una cuasi extensión de 12 años. Es por eso que hay confusión de quien manda.







