:Que ante la ola de rumores sobre la salida de un activo político en el PRI de Durango para contender por otra fuerza en la fórmula de senadores el dirigente priista Luis Enrique Benítez Ojeda salió al quite ayer y aclaró que en las filas del PRI hay cuadros políticos importantes que otros partidos aspiran y suspiran como es el caso de Esteban Villegas, pero en el tricolor esperan que ninguno de sus militantes se deje llevar por el “canto de las sirenas”. De todas formas dejó entrever que “todo puede suceder”. Siembra dudas.



:Que en esta semana es posible se dé a conocer la Plataforma Política por parte del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Se trata del documento rector de esta alianza local. Luego, ya se podrá comenzar con las precampañas y sus aspirantes a los 15 distritos locales. Lo mismo que la lista plurinominal. Hay mucho movimiento político, de entrada y pocas definiciones.



:Que por otro lado se habla de cambios en algunas delegaciones federales con sede en Durango. Al parecer, quien pudiera dejar el cargo es el titular de la SAGARPA, Fernando Castillo, aunque aún no se sabe nada de su remplazo. Durante años no se ha podido resolver la comercialización del frijol, una leguminosa de la cual Durango es de los principales productores en el país, así que el tema no es menor.



:Que afortunadamente las circunstancias no se han desbordado en la Universidad Autónoma de Coahuila, por las aspiraciones de dos funcionarios a convertirse en rector por el próximo periodo, y todavía hay tiempo para que la sucesión en la Rectoría para la los próximos tres años permita a la máxima casa de estudios seguir creciendo y trasformándose en benefico de la juventud, evitando ser un espacio de poder donde los intereses políticos la superen y la alejen de los fines sustantivos que son su razón de ser.





