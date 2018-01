:Que finalmente en el PRI coahuilense quedó definida la fórmula, aunque aún extraoficial, para contender para el Senado: el diputado federal, Jericó Abramo, con buenos antecedentes como alcalde de Saltillo, y la ex líder priísta Verónica Martínez. Como candidatos a la Cámara de Diputados, la ex regidora Olivia Martínez (¿la estarán enviando al matadero?) y Miguel Mery Ayup, mientras que para la Alcaldía el tricolor se la jugaría con Antonio Gutiérrez. En cuando al dirigente local priista Shamir Fernández, que aspiraba a una diputación federal, irá a un cargo en el gobierno riquelmista.



:Que con los compromisos de un diálogo permanente y de una fuerte inversión en materia educativa salieron los representantes del sector magisterial hace unos días de Palacio de Gobierno en Coahuila, pero más adelante continuarán revisando lo que una y otra parte esperan respectivamente. El inicio del diálogo no pudo haber sido mejor por la disposición mutua que se respiró durante el largo encuentro.



:Que quien este fin de semana se molestó un poco fue el alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante al acudir con su jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a la Unidad Deportiva de Torreón a inspeccionar lo que él pretendía fuera la nueva Academia de la Policía, el edil buscó Comunicación con el gobernador Miguel Riquelme luego de que le anunciaron que se trata de un espacio que tiene el dominio del estado y para el cual no le será fácil agilizar dicho trámite.



:Que en días pasados hubo examen de documentos básicos en el CDE en Durango. Se registraron como 100 aspirantes. De La Laguna acudieron Marina Vitela, Anavel Fernández y Juan Avalos. De Lerdo, Dimas, Toño Cossio y la regidora Isabel de la CTM. En los corrillos políticos se escuchó que la primera en la fórmula para el Senado será una mujer y no un hombre. Así que habrá muchos despechados de manera casi segura. Por ahí se rumora que Esteban Villegas se va de candidato al senado pero por MORENA.







