:Que los priistas de Durango están esperando la convocatoria para que liberen las candidaturas a senadores, diputados federales y locales. Se supone que para el día 15 sale humo blanco o alrededor del 15. Ahora más que nunca deben ser candidat@s que le den votos a Meade, razonan los priistas. Para la primera posición en el senado destacan algunos nombres Otniel, Adán, Esteban, Oscar. Puro conocido.



:Que para la segunda posición en el senado: Rocío, Lourdes, Anavel y Marina. Para el distrito 2 federal, la cosa primero será definir si es mujer u hombre quien ocupe la candidatura. Si es mujer otra vez Marina o Anavel y si es hombre Gabriel y Sergio.



:Que en Matamoros, después de haber convencido a su papá Jesús Contreras de aliarse al PAN, con resultados desastrosos, resulta que el ex diputado local Leonel Contreras ya fue convencido por el PRI de volver al redil. El problema es que las bases tricolores no lo aceptan del todo. Y además, surge la pregunta: ¿y el Profe?



:Que pese a que oficialmente las precampañas ya dieron inicio en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), no ha definido de manera oficial quienes serán los perfiles a las próximas alcaldías, pero en el caso de Torreón ya hay un nombre que se ha posicionado y es el de Antonio Gutiérrez Jardón, ex secretario de desarrollo económico de Coahuila, quien por cierto presentó su renuncia y rápidamente salió con anuncios publicitarios.





templete@milenio.com