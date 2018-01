:Que en la pasada toma de protesta del Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, el que hizo gala de su buena aceptación en la comunidad fue el ex primer regidor, ex secretario y ex diputado local Miguel Mery Ayup, a quien saludaron con mucho respeto en el auditorio del Teatro Nazas.



:Que los votos obtenidos en su pasada participación lo colocan en un escenario altamente competitivo para la próxima elección de julio que viene. Y bueno ya se sabe, puede ser que en una candidatura a una diputación.



:Que si al alcalde Jorge Zermeño se le “cerró el mundo” y no halló más prospectos para su equipo de directores que a sus colaboradores de hace 20 años, en Francisco I. Madero prácticamente repite todo el gabinete. Las malas lenguas aseguran que en Madero no han cambiado ni siquiera de alcalde, pues David Flores permanece al frente del Ayuntamiento. Falta ver qué dice Modesto Alcalá. Hasta ahora no ha dicho ni hecho nada.



:Que apenas recién nombrado como titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, el empresario Jaime Guerra ya se mueve como pez en el agua. En una de sus primeras apariciones con el gobernador Miguel Riquelme, Guerra lo acompañó a Piedras Negras en donde el mandatario sostuvo un encuentro de trabajo con la clase empresarial de ese municipio y en donde las intervenciones de Guerra Pérez dejaron buen sabor de boca entre los ipecos nigropetenses.



:Que sin duda, la designación de Guerra fue otro acierto de Miguel Riquelme, que en este caso parece haber aplicado la máxima de que “para que la cuña apriete…”, pues su llegada a esta área prioritaria de la administración es inmejorable muestra de la buena relación que habrá entre el gobierno y un sector tradicionalmente crítico con el quehacer público. Al tiempo





