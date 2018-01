:Que quien se puso de inmediato a sacar la responsabilidad que le encomendó el gobernador Miguel Riquelme fue José Luis Flores Méndez, hoy Secretario de Desarrollo Rural, quien desde la semana pasada llevó a cabo un recorrido por diversas regiones del estado visitando a productores en el campo, para junto con ellos evaluar daños derivados de las bajas tempraturas y nevadas ocurridas en el estado entre los últimos días de 2017 y los primeros de 2018. La voluntad de Flores Méndez contribuye a cumplir con la encomienda que le hizo el mandatario estatal, pero el as bajo la manga de Flores Méndez son sin duda las buenas relaciones que hizo durante su más reciente estancia en la Ciudad de México como diputado federal y que serán de gran ayuda en la gestión de recursos y programas para el campo coahuilense.



:Que la convocatoria para candidatos a legisladores federales se lanza posiblemente en esta semana por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN). El método de selección de los candidatos es por medio de designación. Entonces, la negociación será con los cabezas de los tres partidos. Es decir, que quienes se sintieran seguros o en alguna posición, todavía no se define.



:Que lo que sí es una realidad, es que ni el Partido Verde Ecologista de México, ni Movimiento Ciudadano harán alianza total con los partidos con los que congenian. El Verde en las candidaturas a diputados federales irá solo. Esto, luego que no se concretara la alianza para que el diputado local, Gerardo Villarreal participara por el distrito rural de Durango.



:Que en el caso de Movimiento Ciudadano, no irán en las diputaciones locales en alianza con los panistas. Y el escenario es más complicado para MC, puesto que en las negociaciones, el distrito federal de la Comarca Lagunera es para este partido, pero carece de estructura y podría ser un panista quien participe en las elecciones. Resta tiempo, pero algunas cartas ya están echadas.





