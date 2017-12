:Que todavía no asume como director de Servicios Administrativos y ya Antonio Loera tuvo un desencuentro con el llamado “Sindicato Mayoritario” y todo debido a la contratación de proveedores para el cumplimiento de varias prestaciones que tiene el Municipio para con la parte sindical. Toño Loera empezó con el pie izquierdo.



:Que a pesar de haber una tregua o “estate quieto” en la Universidad Autónoma de Coahuila con motivo de la renovación de la Rectoría, el secretario general, Salvador Hernández, ha roto las “reglas” y anda muy movido, como si ya existiera una convocatoria a elecciones, cuando ésta no se emitirá sino hasta finales de enero próximo. En cambio, el otro aspirante a la Rectoría, el tesorero Francisco Osorio ha seguido la estrategia de permanecer quietecito, respetuoso de los acuerdos adoptados. Dentro de la autonomía universitaria al gobernador Miguel Riquelme lo que le preocupa es que se mantenga la tranquilidad entre los universitarios.



:Que son días de cambios en Acción Nacional. Tanto para las designaciones locales como federales. Fernando Rosas Palafox, director de Fomento Económico en el Ayuntamiento de Durango quedó libre de cualquier sanción por el IEPC tras anunciar sus aspiraciones para competir por un distrito local.



:Que es un personaje que hizo su vida profesional fuera de Durango. Sin capital político en los distritos locales son importantes para mantener el Congreso duranguense. Cualquiera puede aspirar, pero los perfiles competitivos irán a las candidaturas. Además de no ser militante de alguno de los partidos que forma México por el Frente.





