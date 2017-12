:Que en el caso del Municipio de Torreón a diferencia de Saltillo la mayoría del gabinete será de la generación de Jorge Zermeño Infante ocupando puestos clave como la Tesorería y Simas, los mismos que tuvieron esa responsabilidad cuando fue alcalde la primera vez hace más de 20 años. Por lo que no estaría nada mal por el bien de Torreón que tuviera la apertura suficiente para incorporar a gente joven con nuevas ideas y proyectos congruente con la fuerza vital y circunstancias que demandan los actuales desafíos de Torreón. Del equilibro que tenga su gabinete de experiencia y juventud dependerán los resultados de su gestión y lo más importante que se pueda o no reelegir.



:Que a casi un mes de asumir la Gubernatura de Coahuila por parte de Miguel Ángel Riquelme Solís ha dado muestras suficientes que su filosofía de gobernar tendrá como ejes de actuación los valores de la prudencia, la inclusión y la apertura en sus decisiones de Gobernador. La confrontación, la descalificación y el todo o nada serán armas que no estarán en su actuación y discurso para enfrentar el escenario inédito con un Congreso local plural como nunca ha existido y ante unas elecciones presidenciales que serán las más intensas de la historia política reciente del país.



:Que esta nueva filosofía de Gobernar es lo que ha retrasado los nombramientos de su gabinete legal y ampliado ya que prefiere que los alcaldes en funciones terminen su encomienda el 31 de diciembre, se definan las candidaturas para 2018 para tener claro cuáles son los perfiles disponibles con el tiempo completo que se requiere y vocación de servicio para integrarlos a su administración. La lucha postelectoral y altas y bajas a que estuvo sometido por casi 6 meses antes de la resolución del TEPJF le ha dado la templanza necesaria para no tener prisa e ir a lo seguro.



:Que este nuevo estilo de gobernar de anteponer la gobernabilidad y estabilidad del Estado a cualquier interés de grupo o personas será definitivo en las decisiones y orientaciones políticas por venir, tanto en la integración de su administración, los perfiles para la reelección de las alcaldías de un año, las candidaturas a diputaciones federales, senadores, relación con los alcaldes y diputados de otros partidos, así como en la sucesión de la rectoría de la UAdeC a realizarse a más tardar el mes de febrero del próximo año.





