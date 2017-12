:Que en el tema de la sucesión de la Rectoría de la UAdeC para los próximos tres años, a definirse a más tardar en febrero de 2018, algo que llamó poderosamente la atención y que levantó las cejas de los liderazgos de la comunidad universitaria es el hecho inusual que el actual Secretario General encargado del despacho de la Rectoría haya decidido ocupar la oficina y silla del Rector, rompiendo la regla de oro no escrita en la historia de la Universidad que los Secretarios Generales con similar responsabilidad tenían de permanecer en su oficina, para no agitar las aguas, hasta en tanto no existiera un Rector con plenas facultades para asumir el mando de la máxima casa de estudios.



:Que hasta conocer el desenlace de quién será el futuro Rector se podrá evaluar si esta decisión del Secretario General Salvador Hernández Vélez fue audaz y pertinente y lo más importante le alcanzó para contrarrestar al proyecto más consolidado que representa el actual tesorero Francisco Osorio Morales para ocupar la Rectoría los próximos tres años, o sólo queda como una anécdota de ansias de novillero de lo que no se debe hacer si de verdad aspiras seriamente a ocupar la Rectoría de la Máxima casa de estudios.



:Que la estrategia del Gobierno de Coahuila en tono a la seguridad en Torreón, no será basada en disputa de declaraciones y para lo cual el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, está dispuesto a colaborar e incluso sostiene la esperanza de que el Alcalde electo Jorge Zermeño sumará y no restará.



:Que pese a esto, el próximo munícipe de Torreón aún muestra algo de estilo del pasado al conservar como “secreto de estado” el quien ocupará el cargo de jefe de la Dirección de Seguridad Pública de quien incluso niega “tajantemente” que no es un ex mando de la Policía Federal, sin embargo, por la Unidad Deportiva, sitio donde se pretende llevar a cabo la edificación de la Academia de la Policía ha sido Visto el Inspector de la Policía Federal Primo Francisco García Cervantes.





templete@milenio.com