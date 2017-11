:Que finalmente será este viernes cuando se declare oficialmente inaugurado el Memorial en honor a las personas desaparecidas. La ceremonia está programada para las ocho de la mañana. Al parecer, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira estará presente para hacer entrega de la obra a las familias de personas cuyo rastro se ha perdido, pero no la esperanza de encontrarlas con vida. Uno de los suplicios más grandes es el de no saber el paradero de un familiar, especialmente en el momento en que se vivió la inseguridad a causa del narcotráfico. El Memorial servirá para no olvidar esta causa.



:Que a pesar de la insistencia de priistas encabezados por Octaviano Rendón Arce para expulsar de sus filas al ex gobernador Ismael Hernández Deras este asumió, no solo de facto, la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina en medio del respaldo de una gran cantidad de militantes. Entre quienes respaldan a Hernández Deras destaca el oriundo de Rodeo, Durango Héctor Arreola Soria.



:Que Miguel Ángel Riquelme, el gobernador electo de Coahuila, acudió a Radio Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva para hablar del proceso que se sigue en el Tribunal Electoral. Lo hizo acompañado de Enrique Ochoa Reza. Bajo el escrutinio de Ciro Gómez Leyva ambos priistas se veían tranquilos.



:Que es muy probable que sea en la última semana de noviembre cuando el Tribunal dé a conocer su resultado sobre validar la elección de Coahuila como una posible estrategia para evitar que de nueva cuenta surjan corrientes de opiniones encontradas como la del ex candidato José Guillermo Anaya Llamas. En este aspecto, Riquelme se ha mostrado muy mesurado en lo que dice, como una estrategia.





