:Que a muchos sorprendió el nombramiento de Eduardo Olmos, ex alcalde de Torreón, como sub secretario en Gobierno, luego que durante este sexenio permaneció como representante de Coahuila en la Ciudad de México. Ni debería causar sorpresa, sobre todo porque este personaje mantiene buenas relaciones con el mandatario entrante y el saliente. Será un enlace entre ambos gobernantes para que las acciones de seguridad no se diluyan en la transferencia de poderes. Lo que hay qué analizar es si Olmos continuará en el cargo en la nueva administración.



:Que al parecer en la administración de Jorge Zermeño no se daría de baja a los empleados del municipio. Sólo a los mandos superiores, por obvias razones. Se refiere que en el caso de aviadores se borrarán de la nómina y no se permitirá que este tema vuelva a repetirse. El criterio que operará es: quien trabaje y brinde resultados, no tendrá de qué preocuparse. A saber.



:Que el gobernador electo de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, ha ratificado en diversas ocasiones su respeto a las instituciones involucradas en el tema electoral tanto locales como federales y en esta ocasión no será la excepción. El hecho de que el proceso electoral llegara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación no es un tema que lo desestabilice ni a él ni a los actores políticos que están inmersos, al confiar en que son problemas regulares que se dan en una elección sobre todo de esa magnitud y con tan poca distancia en votos entre uno y otro competidor. ¿Será?



:Que la contribución de Coahuila al triunfo en la elección presidencial es uno de los temas políticos más sensibles de la próxima administración Estatal ya que estará en juego el origen partidista y trato con el nuevo presidente o presidenta de la República en la coordinación con el gobierno federal para impulsar el desarrollo de Coahuila. Por lo pronto, un objetivo central es romper la maldición del PRI de siempre perder al menos la elección de Senadores y la temida Diputación Federal del Distrito 6 de Torreón en las elecciones presidenciales del 2000, 2006 y 2012.





