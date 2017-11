:Que Jorge Zermeño Infante no suelta prenda de quienes lo acompañarán en su administración por varias razones. Primero, para que no los golpeteen, segundo porque luego los van a llenar de solicitudes de empleo. No es simple, porque se trata de una gestión de un año. A la pregunta de si Sergio Lara, Luz Natalia Virgil o Elías Agüero ocuparán algún encargo, sonríe enigmático y asegura que están en su equipo de transición, pero hasta ahí. Total queda un mes y medio.



:Que entre la comunidad cultural ha destacado el nombre de Elías Agüero como posible responsable del área de cultura en la administración de Zermeño. También el nombre de Gabriela Nava, ex colaboradora. Sin embargo, Nava está afianzada en un encargo de la Iniciativa Privada y se ve poco probable que lo abandone.



:Que aunque reconoce que las expectativas de la población de Torreón son fuertes en torno a su administración va a solicitar que quienes votaron por él se sumen y lo respalden. No podemos gobernar solos, asegura, si no contamos con el apoyo de los ciudadanos. De entrada anuncia la conformación de consejos ciudadanos.



:Que uno de los recintos, de dependencias federales, ejemplo de falta de atención hacia los peatones, es el Palacio Federal, cuyo espacio está por cumplir dos años ya de “remodelación”. En sus pasos laterales sobre las calles Galeana y Ramón Corona no hay cabida para quienes transitan a pie y aunado a ello la falta de estacionamiento aumenta el problema a los visitantes.





