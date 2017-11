:Que entre los políticos priístas que más desesperados están por la multitud de impugnaciones y la tardanza de las autoridades electorales por resolver en definitiva el caso Coahuila destaca el ex alcalde Eduardo Olmos.



:Que se asegura que ha permanecido las 24 horas al pendiente de las reuniones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cómo no, si tiene aparentemente prometida la Secretaría de Fomento Económico. Lo cierto es que Miguel Riquelme se ha mostrado muy agradecido hacia su ex jefe político y de ser gobernador algún puesto de gran importancia le va a encomendar. ¿Será?



:Que quien al parecer se volvió loco fue el Recaudador de Gómez Palacio Ismael Sánchez Galindo, pues “agredió” verbalmente a su superior la Subsecretaria de administración Teresa Becerra, debido a que no estaba de acuerdo con las remodelaciones que se llevan a cabo en la Casa de Gobierno en Gómez Palacio, gritándole frente al contralor en la laguna Pascual Moreno, que ella no era nadie ahí, que era una prepotente, que su puesto no existía, entre otras agresiones. ¿Qué le pasó?



:Que el personaje en cuestión dijo que él mismo iba a tumbar lo que ya se había construido, porque no estaba de acuerdo en esa remodelación. ¿Dónde quedaron los cursos para evitar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Durango? ¿Se enojó el Recaudador?





