:Que el diputado local Luis Gurza se anota para engrosar la lista de priistas que aspiran a figurar como candidatos a presidente municipal, de Torreón. El problema del ex panista es que en los eventos masivos del Partido Revolucionario Institucional tiene que repetir el saludo “buenas tardes”, porque a la primera casi nadie le contesta. Otros priístas con mayor trayectoria consideran que el legislador debe hacer fila y tener más méritos. No es fácil llegar del PAN para sumarse al PRI. Nada fácil y menos querer ser candidato a lo que sea si no tienes el ADN priista.



:Que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ya dijo que a partir del primero de diciembre su jefe político tiene nombre: Miguel Ángel Riquelme Solís. Lo precisó durante la grabación del Programa Cambios en el Teatro Isauro Martínez, la entrevista se transmitirá este sábado y se repetirá el domingo. Lo interesante de ese diálogo es que habló de los conflictos con su hermano Humberto Moreira. No se trata de una “leyenda urbana” y revira: “habría que ser muy ingenuo para no darse cuenta” del distanciamiento. Por cierto, dice que al terminar su gestión se va a su casa y que quienes refieren de sus deseos de irse a una senaduría, son “especuleros”.



:Que Juan de León es uno de los comunicadores sociales más equilibrados y educados que ha tenido el Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. Antes llevó la comunicación social del candidato priista a la gubernatura del estado, Rubén Moreira y en su momento se responsabilizó de la misma área ya siendo gobernador el saltillense. Ni duda cabe que hay de todo en la “viña” del señor, pero este personaje es de los buenos elementos. Ahora se retira del escenario político para dedicarse a una actividad personal en la Iniciativa Privada. Presentó su renuncia el pasado 23 de octubre y ayer se dedicó a agradecer a todos los comunicadores por la atención a su gestión.



:Que ante el avance que registró Miguel Ángel Riquelme ante los tribunales electorales, en la Universidad Autónoma de Coahuila se alborotó la gallera. El rector ya habla de que será “llamado” a figurar en algún cargo en el gabinete y el gobernador electo no ha dicho ni “pío” en torno a sus colaboradores. Como sea ya muchos se apuntan para ser posibles aspirantes a la rectoría que se “supone” quedará acéfala. No, bueno.





