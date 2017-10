:Que existe un dato obscuro que mantiene bajas las estadísticas de accidentes en carreteras de la Comarca Lagunera, específicamente en el lado de Coahuila, y que no sale a la luz debido a qué corporaciones como la Policía Federal no atienden estos casos, son las instancias municipales las que los cubren a petición de altos mandos del destacamento Torreón, instancia que se ha visto rebasada desde hace dos años por los siniestros ocurridos en los tramos asignados a si vigilancia.



:Que las instancias que ya “abrieron los ojos” hacia este tema y también hacia la aplicación de “multas” a empresas de la región son las diversas cámaras empresariales, quienes están molestas con la actuación de los agentes en supuestos operativos porque se aplica la ley de manera discrecional.



:Que uno de los perfiles empresariales que se “aventó” al mundo de la grilla esperanzado en que su “fuerza” lo acompañe es Javier Borrego Adame, líder de la Confederación Nacional de Transportistas de México en la Comarca Lagunera ( CONATRAM ) para contender por un distrito en La Laguna a la diputación federal por MORENA. Fueron los líderes de esta corriente quienes le propusieron entrarle al proyecto.



:Que como ha sucedido con otros perfiles de empresarios, habría que ver si “su vela no se apaga”. La cultura política de estos tiempos es aún más abierta que la de hace 10 años y la gente de partido no tiende a dar su vida por alguien en específico, sí no por los intereses de su organismo.





