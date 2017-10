:Que un ex alcalde está pugnando para que dos ex gobernadores sean expulsados del PRI. Una alcaldesa y el dirigente estatal del partido se enfrascan en un debate en el que la primera termina por pedirle al segundo que cierre la boca y hasta un gobernador, ex priista, opina sobre todo el asunto, mientras tanto, los militantes y hasta el ex candidato a gobernador, intervienen con la idea de que todo mundo recobre la cordura y dejen de exhibir los trapos sucios así como las culpas por las derrotas.



:Que parece argumento de una mala serie de televisión, pero no, es tan real como el hecho de que todos esos escándalos mediáticos se vienen dando en el estado de Durango. Una de las entidades donde el PRI había conservado cierta hegemonía y solidez. Al perderse, Durango se perdió también la unidad y el reparto de culpas parte de un dirigente que ha sumado a todo mundo, pero en su contra.



:Que en el Partido Acción Nacional de Durango, las cosas tampoco van muy bien. Para el caso de Gómez Palacio y Durango capital las cosas se complicaron en la renovación de las dirigencias locales. Quien regresará a sus funciones de Presidente del PAN en Gómez Palacio es Iván Rivera, al no ratificar la Comisión Permanente Estatal la Asamblea del pasado 1 de octubre donde fue electo el “desconocido” Carlos Córdova y que estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la participación de los que renunciaron al PAN en 2016, hasta que no resuelva la Comisión Nacional. Por cierto, eso mismo sucedió en Durango capital. La Asamblea estatal tampoco fue ratificada y lo resolverá el CEN del PAN.



:Que para los priistas causó esperanza que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rebajara los gastos de campaña del candidato ganador al gobierno de Coahuila Miguel Riquelme porque ello implicaría que no se anularía la elección. A nivel nacional, los diarios retomaron las declaraciones del consejero Marco Antonio Baños, en torno a que es posible que los gastos de Riquelme no superen el 5 por ciento en el documento elaborado por el INE para acatar la sentencia del TEPJF. Por cierto, en esta guerra, se estuvo filtrando de parte de militantes del blanquiazul, un documento signado por el lagunero Julián Mejía Berdeja con la demanda de juicio político en contra de los magistrados del tribunal, luego de que Janine Madeline Otalora Malassis, presidenta del organismo, trabajó y fue jefa del dirigente del tricolor Enrique Ochoa Reza en el pasado, con ese argumento, señala Mejía, no se garantizaría la objetividad de la magistrada.





