:Que en el pueblo Mágico de Viesca, permanece un “sueño”. Es el de Oscar Jaramillo, actual alcalde electo de ese municipio, quien no quita el “dedo del renglón” de ser de los únicos avalados para reelegirse a la alcaldía de tres años. Ello ha dejado a un lado la propuesta de los líderes estatales del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), de que quien haya sido electo alcalde por un año, no podrá serlo de nuevo. Por cierto, hay varios factores que señalan que no será ungido, dependiendo de a quién se le pregunte, por cierto. Una de las señales es que no fue de los invitados a la “boda del año”, además de que el actual gobernador Rubén Moreira le dejó en claro a su futuro gabinete que sólo será edil por un año.



:Que el problema surge a raíz de la extraña manera de actuar del alcalde electo, y es que éste ha sido un tanto agresivo con su equipo de trabajo al solicitarles su apoyo a cambio de permanecer en el poder o en su defecto que le vayan buscando por otro lado, si él no llega a esa ansiada posición. Esta manera de actuar no cuadra con la teoría del actual gobernador electo, quien a todas luces siempre ha sostenido: “con chamba se abre uno las puertas y se callan bocas”.



:Que en Torreón las cosas aún no son del todo claras, que perfiles como Rodrigo Fuentes, ex secretario de Desarrollo Social y Miguel Mery, ex candidato a la alcaldía aún están el el “limbo”. Mery no ha dicho esta “boca es mía” para figurar como candidato y se dice que prefiere esperar. Se mantiene bajo perfil e institucional. Fuentes anda por las mismas



:Que en los próximos días quedará definida la terna que recibirá el Congreso del Estado de parte del Ejecutivo, respecto a los candidatos a fiscal general del Estado. De 21, que presentaron documentación 18 pasaron el primer filtro. Se especula que entre los “finalistas” figurarán varios laguneros como Ricardo Sánchez Reyes, así como el saltillense Armín Valdés Torres. Se dice que hay un favorito entre priistas encumbrados, pero nada seguro. “La moneda está en el aire”.





