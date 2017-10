:Que el tema de Uber será tratado en próximos días por el Congreso del Estado de Coahuila por ser un asunto que de acuerdo a legisladores como el priista lagunero Shamir Fernández, no ha sido regulado y requiere de atención inmediata. Nadie olvida el tema de Mara Fernanda, la joven que fue asesinada por el chofer de un Cabify, tras abordarlo en Puebla y de que se permite que cualquiera pueda convertirse en servidor público sin tener las credenciales para ejercer el puesto. Se trata de un esquema de transporte que no tiene ningún control. No hay padrón público y se cree que en Coahuila operan tres mil unidades y que incluso van en crecimiento. Aunque no se puede satanizar a todo el que labora en este tipo de servicio, la autoridad no puede desentenderse.



:Que los rumores en torno al surgimiento de una “alianza” entre los principales operadores y actores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Torreón son más fuertes. Se dice que aunque muchos tienen aspiraciones serias para convertirse en candidatos a alcalde, prefieren sumarse a la causa tricolor y trabajar en torno al proyecto. Si cualquiera de ellos resulta “ungido”, todos los demás se suman.



:Que así las cosas, figuras como Flor Rentería, actual diputada federal; Mario Cepeda, regidor del ayuntamiento y líder de colonias; Miguel Felipe Mery Ayup, ex candidato a la alcaldía; Paco Dávila, actual Recaudador de Rentas; Shamir Fernández, presidente del tricolor y Rodrigo Fuentes Ávila, entre otros, en apariencia se suman en un frente y otros más que tenían interés en tomar las riendas de municipio. No quieren que les pase lo que a los de enfrente: dividirse y resquebrajar al partido.



:Que ciudadanos lerdenses no están muy conformes con la gestión de María Luisa González Achem, la alcaldesa, porque ha preferido el “boato”, que atender la problemática seria que enfrenta el municipio en torno a servicios tan básicos como el drenaje. Vamos no les gustan ni siquiera las bancas que se han colocado en paseos públicos, porque argumenta la defensa de Pueblo Mágico de Lerdo y aquellas bancas son un insulto al diseño. Bueno.





