:Que es cuestión de semanas o incluso de días, para que el dirigente local del PRI, Shamir Fernández, deje el cargo y, según se especula, pase la estafeta a Rodrigo Fuentes. El ex candidato a diputado local también aspira a la Alcaldía de tres años, pero ya le salió contrincante en la persona del diputado local ex panista Luis Gurza. Se dice que Miguel Mery ya no quiere participar, mientras que la diputada federal Flor Rentería se descarta completamente, incluyendo la senaduría. Debe ser por el número tan grande de aspirantes a esa posición política.



:Que en Durango las cosas también se calientan. En el caso que José Ramón Enríquez Herrera sea senador de la República, el primer regidor sería el sustituto del alcalde de Durango. Alejandro Mójica es quien tiene algunos encargos directos de Enríquez Herrera. Se habla de un acuerdo político. Al menos es la intención, aunque es el Congreso del Estado donde se decidiría, como pasó cuando Esteban Villegas solicitó licencia para contender por la gubernatura y fue relevado por Carlos Contreras, quien en ese tiempo era presidente de la Gran Comisión.



:Que el ambiente entre los priistas parece más de expectación. Los inconformes con los cambios ni han hecho posicionamientos públicos. Por otro lado, la priista lagunera Marina Vitela decidió presentar una cantidad importante de iniciativas de ley en la última sesión del Congreso del Estado. Los legisladores aplaudieron el gesto cuando mencionó que lo haría con brevedad.



:Que la gente de Ecoagua, en definitiva está peleada con la idea de informar y presentar su postura oficial en torno al pleito que tiene con SIMAS. Ayer durante su remedo de “rueda de prensa”, voceros del organismo se limitaron a leer un escueto comunicado, donde señalan que el juicio sigue y durará muchos años, pero se negaron a responder a las preguntas de los reporteros. Lo harán por correo electrónico. No, pues sí.





templete@milenio.com