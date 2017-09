:Que la Comisión Encargada de Atender los Procesos Legislativos en Materia de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila recibió la candidatura para ocupar el puesto de Fiscal General del Estado de César Obed Flores Martínez y cuenta con el respaldo de Renacer Lagunero, el Colegio de Abogados de La Laguna, COPARMEX Laguna y el Claustro de Profesores de Derecho. En la ficha que hicieron llegar a los medios de comunicación, se refiere que César Obed es licenciado en derecho, de la UAL, maestro en derecho penal por la UA de C y cursa el doctorado en Derecho Penal en el INDEPAC, fue agente del Ministerio Público Federal y es autor de cuatro libros. Tiene las credenciales académicas y seis años de experiencia en la indagación de temas penales. ¿Habrá conciencia de que al Fiscal entrante le tocará no sólo investigar a quienes cometan actos de corrupción, sino enfrentar el tema de la violencia e impedir que el narco vuelva a restarle paz a la entidad?



:Que al margen de que Julio César Aldape fue dado de baja por el Partido Joven como representante ante el Instituto Electoral de Coahuila, luego de sus agresiones a la periodista Jessica Rosales, eso no sustituye el arranque de una investigación. Es más, es ahora cuando se debe brindar protección a la columnista, porque es cuando los agresores arrecian en sus ataques. Cuando el reflector ya no está sobre ellos. Como sea, la comunidad periodística de Coahuila y las redes para la defensa de los derechos de las mujeres reaccionaron.



:Que hoy también se debe recordar al interior de Milenio La Opinión Laguna el asedio que durante varios años se sufrió a manos de la delincuencia organizada. Y este flagelo sigue acechando a los representantes de los medios de comunicación en muchas partes del país y cobrando vidas. En la Comarca Lagunera, los medios impresos, electrónicos y radiofónicos sufrieron ese embate a diario. Es una etapa dura de recordar y muchas de sus víctimas no han podido salir de ese duelo ante la muerte de sus compañeros. En estos 100 años, no debemos olvidar a Eliseo Barrón. Es una tragedia que no esté recordando esta fecha en la redacción, con sus compañeros.



:Que ya se realizan los preparativos para recibir, dentro de dos meses, al nuevo obispo de Torreón, Luis Martín Barraza, que dejará el cargo de rector del Seminario de la Arquidiócesis de Chihuahua. Al interior de la Diócesis local hubo cierta sorpresa porque suponían que el sucesor de José Guadalupe Galván sería Armando López Serna, párroco de San Pedro Apóstol, en la colonia San Isidro, canciller de la Diócesis y, además, brazo derecho de Galván Galindo. De hecho, el personal de las iglesias y de la misma Catedral se referían al párroco López Serna como “el nuevo obispo”. Y ciertamente el canciller se había estado preparando por si recibía el llamado de Roma.





