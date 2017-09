:Que por el peso político de José María Frausto Siller en su condición de ex coordinador general de la campaña de Miguel Riquelme y responsable de su equipo de transición para la entrega recepción se dieron cita a la boda de su hijo el sábado pasado en Gómez Palacio, Durango además de sus amistades cercanas lo más representativo de la clase política de Coahuila.



:Que no podía faltar el Gobernador electo de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, quien siempre estuvo atendido por el padre del novio y el alcalde electo de Saltillo Manolo Jiménez Salinas. No estuvo el Gobernador Rubén Moreira pero sí su círculo más cercano dejándole todos los reflectores al virtual Gobernador de Coahuila. A Riquelme se le vio muy solicitado por la concurrencia.



:Que otros actores políticos que asistieron a la boda (lo que habla del capital político de Chema) fueron sus amigos Enrique Martínez y Martínez, Ex Gobernador de Coahuila, Ex Secretario de SAGARPA y actual embajador de México en Cuba y del político y empresario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Así como su amigo Reyes Tamez, ex Secretario de Educación Pública con Vicente Fox. Todas estas relaciones de amistad y políticas alrededor de Chema justifican el por qué lo vislumbran como el próximo Secretario de Gobierno en la administración de Riquelme, si las autoridades electorales definen que la elección de junio es válida.



:Que el grupo universitario de la UAdeC también se hizo presente en la boda del hijo de unos de sus Ex Rectores. Destacó la presencia de su actual Rector Blas José Flores Dávila y algunos de sus principales colaboradores en la Rectoría que también son cercanos al Padre del novio. Sobresalió la presencia del Tesorero Francisco Osorio Morales por ser el único convocado de los que aspiran a la Rectoría y por el afable trato que recibió del Gobernador electo y Chema.





