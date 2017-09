:Que el tesorero de la UAdeC, Francisco Osorio, estuvo este fin de semana en la Unidad Torreón, en representación del rector, Blas José Flores, para la entrega de material deportivo a escuelas y facultades. Y aunque no es precisamente un atleta, se vio obligado a entrarle a la carrera universitaria de 5K del domingo. Y por supuesto aprovechó para dialogar con alumnos y docentes, pues no niega su interés por alcanzar la Rectoría. Esa promoción está cansando a otros grupos, por cierto.



:Que la disputa por la próxima alcaldía de Torreón será tan firme por parte del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) que echarán toda la carne al asador y no darán margen para que intereses propios arruinen la lucha por este municipio, considerado la meta del tricolor.



:Que para garantizar un triunfo más real y de ser elegido de nueva cuenta Miguel Mery Ayup como el abanderado del tricolor se sumarán perfiles como Shamir Fernández, actual presidente del PRI en Torreón, Rodrigo Fuentes Ávila, ex candidato a diputado local, Lety Castaños, diputada local y hasta el ex panista Luis Gurza, quienes según fuentes muy allegadas dejarán el orgullo de lado.



:Que quien a la fecha aún no sabe que es lo que buscará es la Diputada Federal Flor Estela Rentería, quien ha externado su interés por contender por la alcaldía, por la reelección a su mismo cargo, por la presidencia del tricolor y por todo lo que se atraviese.





templete@milenio.com