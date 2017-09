:Que en las últimas semanas el ex contralor municipal y ex secretario de Acción Electoral del PRI-Coahuila, Lauro Villarreal, no se le ha despegado al gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme, y que lo ha acompañado incluso a las entrevistas con los secretarios del gobierno federal.



:Que si bien ninguno de los nombres manejados hasta ahora como virtuales colaboradores de Riquelme han generado demasiado ruido, con Lauro, muy posible secretario particular del nuevo gobernador salvo lo que digan los magistrados electorales la cosa es diferente pues Villarreal Navarro hizo un trabajo desastroso en la Contraloría y estuvo detrás de las peores acciones de Eduardo Olmos como alcalde.



:Que vaya convocatoria tuvo el regidor del PRD Omar Castañeda, hijito de doña Cande, pues al rendir su primer informe de gestión en el ayuntamiento con banquete de por medio, tuvo como invitados a Tere Becerra, la Subsecretaria de Administración y Finanzas; Cuitláhuac Valdés, Subsecretario de Educación; Raúl Villegas de Transporte, Ramón González, director de la Casa de la Cultura y Nora González, su hermana y responsable de Sedesoe y hasta el diputado Augusto Ávalos. La pregunta es: ¿Y quién atiende su chamba? Porque fue a plenas 12 del mediodía.



:Que el proceso interno del PAN para renovar la dirigencia, en Gómez Palacio tiene muchos tiradores y no porque critiquen, sino porque son seis aspirantes con sus respectivas planillas. Se nota que hay interés, porque el blanquiazul es real opción de triunfo ahora. Hay personajes como Uvaldo Nájera o Carlos Antonio Rosales Arcaute, así como Luis Lozano, de quien dicen es la mejor opción.





templete@milenio.com