Más tecnología, menos privacidad

¿Recuerdan los antiguos programas de televisión donde una cafetera podía ser un dispositivo de espionaje? Pues ahora la tecnología puede convertirlo en realidad. Entre más avanzada sea nuestra cafetera, se convertirá en un punto de entrada para los hackers de todo el mundo. Y si se preguntaran: ¿cómo me podría afectar? Pues simple, con la información de tu cuenta de celular que está conectado al electrodoméstico, proporcionando información de tu localización GPS y conociendo en qué momento te encuentras en casa. Probablemente la ubicación de tu casa pueda sacarse de las publicaciones en tus redes sociales.

Las compañías que gastan grandes cantidades de dinero para proteger la información de sus clientes (números de cuenta bancaria, tarjetas de crédito, etc.), ahora no solo tendrán que preocuparse de las computadoras o dispositivos móviles que ocupan los atacantes para obtener acceso a los servidores de la compañía, sino que deberán considerar que millones de electrodomésticos podrán ser empleados como herramienta de agresión. El Internet de las cosas (IoT – Internet of Things) propicia esto con la interconexión digital de objetos cotidianos. ¿Imaginan millones de personas levantándose y tomándose un café preparado por su cafetera de alta tecnología y que al mismo tiempo este sea el medio de ataque a los servidores del gobierno de un país?

La pérdida de privacidad en nuestros tiempos, es algo frecuente. Hemos inundado el ciberespacio con toda la información que vamos almacenando consciente o inconscientemente. ¿A qué hora nos levantamos?, ¿qué páginas consultamos?, ¿qué relaciones tenemos?, ¿con quiénes convivimos? El espionaje ya no necesita de personas, el celular sabe todo de ti, y próximamente muchos dispositivos también lo harán.

Esto no es un futuro lejano, ya está pasando, y se requerirán cada vez más expertos en tecnología que hagan frente a esta situación con desarrollos seguros y programas que no afecten a terceros. Esta es una de las prioridades de las carreras de TI del Tecnológico de Monterrey, generar profesionistas capaces de entender los riesgos y vulnerabilidades a los que se ven sometidos los sistemas y ejecutar controles y métodos de protección contra posibles ataques.

Dra. Grettel Barceló

gbarcelo@itesm.mx

Dr. Eduardo Cendejas

eduardo.cendejas@itesm.mx