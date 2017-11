La expresión, la enseñanza y una mezcla inconmensurable de sueños, son las directrices que definen al departamento de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo.

Fiel a la visión de nuestra institución, trabajamos cada día para encontrar maneras de ayudar a los jóvenes para desarrollar su propia identidad a través de las diversas actividades multidisciplinarias que ofrecemos. Es por ello, que estamos honrados de poder ser el lugar en el cual los alumnos pueden encontrarse a sí mismos y con ello conciliar un equilibrio entre la vida estudiantil y la vida artística, que para muchos de nuestros alumnos no solo representa un medio de expresión, sino un recinto único que forma parte de su personalidad.

En definitiva, la pasión es el pilar más importante que rige las actividades y enseñanzas de este departamento; puesto que nuestro objetivo es maximizar el potencial de cada uno de los alumnos que forman parte de esta familia. Es por ello que entendemos que solo a través de una concepción y entendimiento propio del arte, es posible alcanzar la perfección. Cada una de las personas que han formado parte de esta familia, han dejado un poco de sí mismas en ella, ya que no solo entregan el corazón en el escenario, en las competencias o en los salones, sino que entregan el alma por lo que aman hacer, entendiendo con esto que solo disfrutando de sus sentimientos y pasiones, alcanzarán la felicidad.

Difusión Cultural no está formada solo por actores, cantantes, bailarinas, libretos y utilería, sino por soñadores buscando traducir todo ese contenido emocional, sentimientos y pasiones, en creaciones con sentido aún más grandes que sí mismos. Es importante mencionar que esta gran institución, no sería lo que es actualmente sin la entrega pasional y entusiasmo desmesurado de sus alumnos y es por ello que entendemos que, si bien la destreza se desarrolla, la ilusión y talento de nuestros Difusos nos bastan para soñar toda una vida. En Difusión Cultural creemos firmemente en que cada persona es producto de cada una de las decisiones que toma, por lo que atreverte a formar parte de la familia "Difusa" es una invitación a no solo ser parte del sueño, sino de crearlo.

Los invitamos a ser testigos de este trabajo los próximos días 13 y 14 de noviembre en nuestra puesta en escena "¿Y dónde está mi papi?" funciones 17:00 y 19:00 horas en el Salón de Congresos de nuestro campus. Entrada Libre.



LIC. DANIEL CASTRO

Director de Difusión Cultural



Jd.castro@itesm.mx