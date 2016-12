Igualdad de Género: Cronología 2016 (parte I)

La historia de los derechos de las mujeres no se mide en períodos lineales de tiempo, ya que los avances logrados por las feministas en todo el mundo nunca son exclusivamente hacia adelante.

El machismo y la misoginia hacen que por cada avance que las mujeres logramos en el mundo, el sistema patriarcal contrataque y nos haga retroceder un poco del éxito conseguido. Por ello, la historia feminista se clasifica en "olas", porque históricamente cada vez que avanzamos, hemos tenido que retroceder un poco. Hacia adelante y luego tantito hacia atrás, como las olas.

En este 2016 el feminismo de las organizaciones gubernamentales, empresariales, académicas, artísticas y civiles consiguió grandes logros, así como varios retrocesos. Si bien las acciones fueron múltiples y en todas partes del planeta, en el recuento realizado por ONU Mujeres los hechos más destacados en el mundo durante este año son los siguientes:

Enero 2016, Zimbabwe prohíbe el matrimonio infantil. Desafiando al Estado respecto del matrimonio infantil, dos mujeres que habían sido casadas de niñas cambian la historia de su país al conseguir que la Corte Constitucional de Zimbabwe falle a su favor, estableciendo que ninguna persona de ese país pueda contraer matrimonio antes de los 18 años de edad. Algo que aún no conseguimos en México. Victorias adicionales tuvieron lugar en este año en Tanzania y Gambia, países que elevaron a 18 años la edad para casarse. Además, Kirguistán criminaliza la consagración de bodas religiosas que involucren a menores de edad, e incluso dicta sentencia de prisión a los clérigos y padres que posibiliten estos matrimonios. En Malawi, la actora inglesa Emma Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, se reúne con jefes y jefas tradicionales para el avance de la prohibición del matrimonio infantil en ese país, así como con niñas que volvieron a la escuela, luego de que sus matrimonios infantiles fueron anulados.

Febrero de 2016, pilotas al mando. Por primera vez en la historia, la tripulación de vuelo del Royal Brunei Airlines se conforma en su totalidad por mujeres (Otro logro que aún no alcanzamos en México), y realiza un exitoso vuelo de Brunei a Yeda, en Arabia Saudita. En todo el mundo sólo TRES por ciento de las personas dedicadas al pilotaje son mujeres. Dentro del rubro del transporte público con perspectiva de género, el programa internacional de Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha conseguido que los autobuses públicos en India cuenten con botones de pánico, cámaras de seguridad y dispositivos GPS. En Estambul, las mujeres que viajan en autobuses después de las 10:00 pm pueden descender en cualquier punto del trayecto, sin importar si es o no parada (otro logro que nosotras no hemos conseguido)

Marzo 2016, la justicia internacional condena por primera vez la violencia sexual. En un fallo sin precedentes, la Corte Penal Internacional condena por primera vez la violencia sexual al declarar culpable por crímenes de guerra y de lesa humanidad al ex vicepresidente congoleño Jean Pierre Bemba Gombo. Los cargos incluyen violación, asesinato y robo cometidos durante su mandato en la República Centro Africana entre 2002 y 2003. También en 2016, ocurre otra primicia en cuanto a condenas por violencia sexual: Aunque se trata de un delito internacional tipificado, el Tribunal Superior de Guatemala se convierte en el primer Tribunal Nacional en el mundo en dictaminar esclavitud sexual en un conflicto armado, luego de condenar a dos ex oficiales militares por dichos crímenes cometidos contra mujeres indígenas durante la guerra civil que duró 36 años en ese país. Dicho Tribunal ordenó a los ex oficiales otorgar una compensación de 1 millón de dólares estadounidenses en concepto de reparaciones de daños para las víctimas. En mayo de 2016, Hisséne Habré, de Chad, se convierte no solamente en el primer ex jefe de Estado en ser condenado por violación como crimen internacional, sino también en el primer ex jefe de Estado condenado por la Corte de otro país al recibir una sentencia de cadena perpetua en Senegal por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones sumarias, torturas y violaciones.

Abril de 2016, grandes logros deportivos de las mujeres. A la edad de CIEN años, la estadounidense Ida Keeling bate el record mundial en los 100 metros planos como la mujer de mayor edad en alcanzar esa meta. El logro de Ida visibiliza a las deportistas más allá de su edad, ya que en la actualidad, de todas las personas que integran las comisiones del Comité Olímpico Internacional sólo la tercera parte son mujeres, y ésa es ya una cifra histórica, porque durante décadas las comisionadas olímpicas fueron inexistentes. También en este 2016 las y los atletas transgénero pudieron participar en las Olimpiadas sin someterse a cirugías, y la FIFA designó a Fatma Samba Diouf Samoura, de Senegal, como su primera secretaria general y como su primera representante en África.

