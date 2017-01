Igualdad de Género: Cronología 2016 (Parte 2)

El año anterior dejó grandes avances y también grandes retrocesos en la lucha por alcanzar los derechos humanos de las mujeres. De entre los principales logros obtenidos por feministas de las organizaciones gubernamentales, del empresariado, de la academia, del arte y la sociedad civil, destacan las compiladas por ONU Mujeres, y que en esta columna comenzaron a detallarse en la edición anterior.

Mayo de 2016: Hombres con tacones. A partir de la petición de una ciudadana inglesa, en Gran Bretaña se da un aparentemente insignificante paso, pero se logra saldar una deuda histórica con las mujeres de dicho país: Una mujer ingresa legalmente una solicitud para que se prohibiera que las organizaciones exigieran a las mujeres usar tacones como parte del uniforme. Muchos hombres se burlaron de esta iniciativa, bajo el argumento de que "no era para tanto" y de que "había mejores cosas por las qué inconformarse". Inclusive, la revista británica "Stylist" invitó a los hombres del Reino Unido a que pasaran un día entero en tacones realizando sus actividades cotidianas de principio a fin, incluido el ir a trabajar. El resultado no sólo fue la aprobación de la solicitud legal, sino también muchos hombres lesionados por torceduras, caídas, golpes e incluso fracturas. A partir de este suceso, la actora Julia Roberts desfiló descalza por la alfombra roja del festival de Cannes, para protestar por un absurdo protocolo de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar tacones. Posteriormente las francesas e islandesas toman las calles en protesta por las brechas salariales y finalizan más temprano sus jornadas laborales, para compensar la desigualdad salarial. Por su por parte, las suecas establecen una línea telefónica para denunciar a los hombres que quieran "machiexplicar", es decir, explicarte lo que ya sabes hacer y que él asume que no sabes, por el simple hecho de ser mujer.

Junio 2016, identidad para mujeres Trans. A la mitad de año anterior, las personas Transexuales tuvieron grandes avances en el continente Americano. Primero, Bolivia se suma a Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay al otorgar identidad legal a mujeres y hombres transexuales. Bolivia consiguió lo que México también intentó este año, pero no logró conseguir: La aprobación de ley para que la ciudadanía Trans pueda cambiar su nombre, género y fotografía en el documento de identidad oficial, de modo que refleje su identidad de género. También a la mitad del año, en medio de acalorados debates entre la clase política, Estados Unidos aprueba la creación de baños neutrales en cuanto al género y el Departamento de Defensa levanta la prohibición para realizar el servicio militar que anteriormente imponía a las personas Trans.

Julio de 2016, emojis con perspectiva de género. Consorcio Unicode, el órgano responsable de aprobar los nuevos emojis (o emoticones) acepta por fin la propuesta de Google de aprobar iconos visuales con perspectiva de género, ya que el 90 por ciento de la población en línea utiliza estos gráficos para acompañar o expresar totalmente su mensaje de texto. Hasta la mitad del 2016, la representación de mujeres y niñas se limitaba a princesas, novias y mamás, pero ahora se aprobaron once nuevos emojis que permiten elegir el género y el tono de piel que cada persona desee elegir. Al mismo tiempo, la empresa Apple anuncia también la creación de emojis sensibles al género en cada una de sus subsecuentes actualizaciones. Unicode incorporará contrapartes de género a los emojis ya existentes, incluido uno de lactancia.

Agosto de 2016: Crecen las cuotas de género. Diversos países en donde hasta hace unos cuantos años el avance de la igualdad de género parecería imposible, respondieron positivamente al cabildeo feminista nacional e internacional. Este año, Moldova ha obligado a los partidos políticos a que las cuotas de género en sus candidaturas sean al menos de 40 y 60 por ciento de un mismo género. Liberia aprobó una ley que garantiza la participación de las mujeres, la juventud y las personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel nacional. Para que las elecciones locales de Timor-Leste sean válidas, debe presentarse al menos una candidata en cada una de las aldeas.

Octubre de 2016: #NiUnaMenos. Una sucesión de feminicidios genera demostraciones masivas en toda América Latina bajo la consigna #NiUnaMenos. En Argentina, decenas de miles de mujeres toman las calles bajo una lluvia torrencial para expresar la furia que sientan ante la violación, asesinato y tortura de una niña de 16 años en Mar del Plata. Esta protesta repitió la historia que meses antes hubo en Brasil, en donde la violación, asesinato y tortura de otra niña, también de 16 años, generó protestas multitudinarias y el despliegue de 420 prendas de ropa interior en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, para representar la cantidad de mujeres violadas cada setenta y dos horas en ese país.

@taniamezcor

FB: Tania Mezcor