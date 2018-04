‘Vengadores’ vs. candidatos

Considerando que en su gran mayoría la semana pasada solamente se hablaba a mi alrededor de dos temas, decidí hacer un experimento, no científico, pero sí curioso debido a que me di cuenta de que la gente, que tengo en mis redes sociales personales usualmente interactúa más con temas de política, o por el otro lado mis pasiones, que son el cine y el teatro.

Ahora debo decir que el exitoso atasque de personajes en estos Vengadores no es de ninguna manera el tipo de película que me hace feliz. Pero entiendo perfectamente a aquellos que esperaron este momento por más de 10 años. En particular por esos chistes que solo los fans entienden entre sí, las referencias para los que han seguido los cómics toda la vida y la presión de muchos de querer hablar del tema, pero sentirse bajo la amenaza de no soltar un solo spoiler, con pena de aquellas que propone El Bronco, lo que puedo decir es que esos 250 millones de dólares (solo en Estados Unidos) no se juntan solos. Cuando tengamos el total mundial, sorpresa: la cinta ya está pagada y de aquí en adelante solo es ganancia. El verdadero imperio del entretenimiento.

Pero la verdad es que estos días, hoy cumpliéndose exactamente una semana del debate presidencial mientras escribo esto, quedé muy impactada que no hubo un solo café, restaurante o lugar público donde la gente no estuviera hablando del mismo en todos los sentidos de semejante debate. Con todo tipo de preferidos, opiniones del formato y sobre todo.

Así que pregunté en mis redes sociales, solo para tomar la temperatura: “¿En su mundo se habla más de ¿Los Vengadores?, ¿De los candidatos? y como opción 3 “Ninguno, vivo en otro planeta”.

Los vengadores ganaron en un 35 por ciento, mientras que los candidatos se quedaron con el 32 por ciento. Claro, eso seguramente es señal de la gente que me sigue en las redes y la razón por la que lo hacen, pero en el mundo personal de cada uno de nosotros estoy segura de que hay un extraño balance entre la difícil realidad que enfrentamos y la fantasía total que nos aleja de ella. De hecho, se nos ha pedido que no le preguntemos ya a los superhéroes cuando los entrevistamos sobre la realidad política de México y del mundo. Lo haremos sí es necesario, pero dudo que tenga mucho sentido. Fueron los dos temas de conversación de estos días (ok, y de las dichosas estampitas del fut) y todo fue un ejercicio muy curioso.

Lo que me causó gracia es que un 33 por ciento de las personas que respondieron, dijo que “ellos no andan en eso, sino en otro planeta”. Ok, creo que te puedes saltar Los vengadores y estarás bien. ¿Pero las elecciones?

Solo les diré que mi momento de mayor impacto este fin de semana fue cuando un chavo que conozco por su mamá, preadolescente, entró a nuestra conversación sobre el debate como pez en el agua y preguntó, “¿Por qué está mal cortarles la mano a los ladrones? A mí me parece una buena idea”. Tómala. Para que nos demos cuenta hasta que oídos y mentes llega todo esto. Y en efecto, de ahí se fue a ver la película de Marvel.

¿En serio?

¿AMLO comparó en los medios el famoso documental sobre el populismo con tomarse un Tafil? ¿Qué les dará sueño? ¿No sabrá que en realidad ese medicamento es más bien para la ansiedad y la angustia? Yo, a estas alturas del proceso sí quiero uno. Hablaré con mi doctor.

Twitter: @SusanaMoscatel