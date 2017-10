U2: para adelante (‘Walking on’)

Hoy miles de personas estaremos congregados en el primer concierto que U2 dará en nuestro país durante esta gira TheJoshua Tree y francamente me era difícil y emotivo imaginarme ahí, rodeada de miles de seres que hemos amado al grupo por tantos años, con los sentimientos a flor de piel entonando canciones como “Mothers of the Disappeared” (Madres de los desaparecidos), “Running to Stand Still (Corriendo para quedarse quietos) o “Where the Streets Have No Name”.

Por supuesto, cada uno de estos temas del disco que conmemora sus 30 años con esta gira tiene una historia tremenda, específica y de pérdida detrás. Pero es imposible no sentir y vivir la energía que esta megabanda siempre trae con sus conciertos, aunada al hecho de que estamos completamente lastimados por recientes eventos, incertidumbre y sí, en muchos casos, miedo de lo que nos traerá el futuro.

Hay mucha gente que fue fan de U2 por años y que de pronto se hartó del activismo político de la banda. Que no podrían darle el crédito sin que la sospecha de que cada discurso, donación o acto fuese más que una estrategia publicitaria.

Muchos se alejaron. Los que estaban solo por la música fueron con las oleadas. Pero nadie, absolutamente nadie, podía negar que junto con los Stones y en su momento Pink Floyd, la energía y emotividad de estos irlandeses es una de las más poderosas de las que se han vivido en los escenarios de los tiempos modernos.

Anoche se dio a conocer por parte de OCESA (empresa asociada a Live Nation) que U2 donará 2 mil refugios de emergencia para muchos de los damnificados (16 mil personas) de los pasados sismos que se vivieron en nuestro país los pasados 7 y 19 de septiembre. Esto, nos enteramos, lo operarán a través de una fundación que tengo el gusto de poder decirles conocer bien, saber de su impecable trabajo y de su absoluta operación sin fines de lucro: Cadena (Comité de ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales).

Tal vez esto reviva un poco la fe de aquellos que habían perdido el gusto por el activismo con el que U2 tanto se identifica. Tal vez nos haga sentirnos un poquito más lejos de la ironía de cantar a toda voz mañana cuando estemos con el “I Still Haven’t Found What I’m Looking For (Aún no encuentro lo que siempre he buscado). No lo sé, ya lo estaremos platicando, pero así como se le ha agradecido de todo corazón a todos los artistas como Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, a tantos, que no cabría en este espacio poner el poder de su música detrás de las necesidades de la gente que los ama y escucha, lo mismo siento hoy, con mucha emoción de escucharlos, por U2. Espero que al fin podamos tener otra vez (aunque no sea de TheJoshua Tree) “Beautiful Day”. Aunque yo me quedo con el que siempre acaba salvando mi vida: “Walk On”, de All That you Can’t Leave Behind. Para delante.

Twitter: @SusanaMoscatel