Twitter engordó

Entiendo la desesperada necesidad comercial de competir contra Facebook, Instagram y lo que esta semana se ponga de moda. No tuve ningún problema cuando Twitter decidió que agregar una fotografía no tenía porque afectar el número de caracteres en lo lanzado al mundo. Pero duplicar la cantidad de letras simplemente es para flojos. Aunque parezca lo contrario.

Una de las cosas más bellas del constante flujo de información en la red del pajarito azul era que la gente tenía que concretar ideas. Claro, un gran porcentaje de esas ideas proviene de trolls o son insultos, pero un buen tuit, corto, al grano y hasta con cacofonía o cualquier tipo de jiribilla se estaba convirtiendo en una especie de arte.

Entiendo que el crecimiento no es el que ellos quisieran, que han visto cómo Facebook e Instagram por fin comenzaron a entender dónde estaba el dinero y desde luego, los muy claramente segmentados usuarios que tanto atraen a los patrocinadores, que podemos ser nosotros, cualquiera. Les preocupaba que la gente se pasaba del límite y que por no tomarse la molestia de editar sus textos (si vieran lo bonito que es hacer eso día a día) se rendían y simplemente no mandaban el mensaje.

¿Ustedes se sienten más libres con el doble de caracteres? ¿No les dará flojera ahora saber hasta con cúal salsa prepararon los huevos de codorniz que su amigo necesariamente sintió la necesidad de compartir?

¿Qué no era un problema que la gente no quería tanto texto? ¿Que siempre preferirán videos y fotos?

Y sobre todas las cosas, ¿no están preocupados por la seguridad del mundo entero? Recuerden que cuando no tienen ex empleados heroicos deshabilitando la cuenta de Donald Trump, aunque sea por 11 minutos, el señor se lleva el celular al baño en las madrugadas. ¿Quieren darle más caracteres para elaborar respecto a su propia grandeza? ¿Sus teorías de por qué las armas no son el problema, sino la salud mental? ¿Quieren que si no está teniendo un momento particularmente fluido en el inodoro se desquite nuevamente con Kim Jong-un y tenga más espacio para hacerlo? Está bien, hay que intentarlo, pero no entiendo cómo en tiempos en los que la gente tiene el peor span de atención de la historia cambia la única herramienta masiva que obligaba a la gente a concretar ideas.

¿A usted no le cabe lo que tiene que decir en 140 caracteres? (Huevos o ahora pajaritos morados, abstenerse).

¿En serio?

