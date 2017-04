Tragedia más (mucho menos) tiempo

Pues Donald Trump lo logró. Antes la mayoría de los buenos comediantes sabían que la comedia requería de un poco de tiempo para ser efectiva. El chiste de Too soon? (Demasiado pronto) es un clásico cuando, como dicen, el cadáver sigue caliente. Pero a la velocidad que van cometiendo pifias estos señores ya no hay tiempo ni para procesar, ni para lamentar. ¿Y saben por qué? Porque los más relevantes comentaristas y críticos de este gobierno, sin duda, son los comediantes. Yo tengo un magneto de refrigerador que dice: “Yo consigo mi comedia en Fox News y mis noticias en Comedy Central”. Como concepto general, nunca ha sido más cierto.

Desgraciadamente, y no creo que esté sorprendiendo a nadie cuando digo esto, la televisión abierta no le pega al gobierno ni en comedia. Sobre todo en comedia. Es evidente que esa es la manera más efectiva de dar en el blanco cuando se quiere criticar algo terrible. Claro, hoy por ejemplo, es cacería libre contra Duarte. ¿Pero quieren preguntarle a todos aquellos que dieron su vida por hacerlo en otro tiempos? Esos son los periodistas valientes. Los comediantes que tienen esas características en nuestro país no están en la televisión abierta. Pregúntenle a Héctor Suárez, por ejemplo. Así que si se trata de televisión, deben admitir que nuestros vecinos del norte tienen etapas de gloria en cuanto a la crítica de su gobierno con la que nosotros solo podemos soñar.

Claro que estos días, con la web y el interés compartido (y aterrado) de ver qué hace Trump y familia, hay que decir que por primera vez millones de personas están volteando a ver lo que antes solo llamaban humor gringo y despreciaban por sonso. Miren, hay de todo, pero si hay algo que los comediantes de allá no están teniendo estos días, en particular los que aparecen en Saturday Night Live, es ser ramplones o vulgares. Saben que de alguna manera u otra se la están jugando, pero no están perdiendo la oportunidad de decir lo que hay que decir.

Uno de los ejemplos más divertidos que he visto de esto es Melissa McCarthy como Sean Spicer, vocero de Donald Trump. Spicer esta semana, mientras el pueblo judío conmemoraba la segunda noche de Pesaj (la salida de Egipto y el fin de la esclavitud), al compadre se le ocurrió decir: “Ni Hitler había usado armas químicas contra su propia gente”. ¿Por dónde empezar? Por la ignorancia de las 11, no seis millones de personas (judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros políticos) que fueron asesinados con gases tóxicos en los campos de exterminio, los cuales llamó centros de concentración.

¿Cómo haces comedia con eso? ¿Solo por la responsabilidad de hacer evidente lo ridículo y peligroso de las declaraciones? Pues no te burlas de los hechos, sino del personaje. Y permítanme decirles que Spicer, Trump y toda la tropa no podrían haber sido inventados ni por las mentes maestras más grandes de la comedia de todos los tiempos.

Desgraciadamente, lo ridículo que son es directamente proporcional a su capacidad de destruirlo todo. Miren, Chaplin lo hizo con Hitler en El gran dictador de 1940. Mel Brooks lo ha hecho toda su carrera. Aquí hay grandes valientes también que saben el poder de la comedia para despertar conciencias.

Hay vlogeros como Chumel que están dando una batalla increíble (tanto que HBO enseguida levantó la mano).

¿Hace alguna diferencia? Yo creo que sí. Los ridículos de Spicer, el nepotismos Trumpeano, Alec Baldwin provocando respuestas del Presidente tuitero a las 3 de la mañana… Nada de esto es distracción. Tampoco es periodismo, pero no son mentiras. Y hoy, mas que nunca, con tanto ruido, un aplauso a los que logran ser escuchados cuando es más urgente. Antes de que realmente hagan enojar a Corea del Norte, por ejemplo.

La cosa es que ya no nos podemos dar el lujo del tiempo si queremos que la risa sea un arma a nuestro favor.

Twitter: @SusanaMoscatel