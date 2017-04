¿Qué les pasa a los profesionales?

Tal vez la amenaza de una guerra nuclear o en el mejor de los casos el desmantelamiento del Tratado de Libre Comercio tiene a las marcas y compañías norteamericanas un poco distraídas y no es para menos. Pero la verdad es que entre publicistas, equipos de seguridad y abogados han sido días desastrosos para la promoción masiva.

La metida de pata más reciente está tan, pero tan equivocada que espero que los encargados de promover la ropa para correr de Adidas tengan muy buena condición física y sepan llegar muy lejos, muy rápido, antes de que los encuentren sus jefes. O cualquiera que no tenga un sentido del humor muy, pero muy dañado. Imaginen que todos los corredores que acabaron los 42 kilómetros de la más reciente edición de la carrera, donde en el 2013 hubo un atentado donde murieron tres personas y cientos fueron heridos gravemente, recibieron un correo que decía “Felicidades, sobreviviste el maratón de Boston” (ahora compren más de nuestra ropa).

Wow. Semejante desastre de relaciones públicas no se ve muy seguido, excepto que estos días muchos parecen estar especializándose en ello. Es verdad, en parte por culpa y en parte culpando al terrible tema del terrorismo las líneas aéreas cada vez son (todas) una peor pesadilla. Claro, el tema de que sobrevendan sus vuelos no tiene que ver con seguridad (aunque a varios les encante asegurar que si’), pero la forma en la que lidian con cualquier problema que surja por ello, pues sí.

Así que si usted anda de respondón no espere que lo traten como un ser humano que requiere algo más que “así es el reglamento” (cambian semanalmente esos reglamentos, por cierto). Y si usted cree que United se va a portar especialmente bien, después de casi descerebrarme a un doctor que no quiso ceder su asiento pagado (aunque por reglamento tenía que hacerlo) olviden que habrá compasión por una pareja que se sentó en asientos más caros, porque los suyos ya estaban ocupados por alguien que dormía en ellos. Fantástico. Cada día están más emparejadas en ver como friegan al cliente estas aerolíneas tan simpáticas ¿se han fijado, viajeros?

Desafortunadamente ni Kendall Jenner, ni Pepsi han podido terminar con las divisiones raciales y sociales como nos prometieron en su ya retirado anuncio de la semana pasada, así que nuestras esperanzas de mandarla a negociar las pláticas para calmar las aguas entre Estados Unidos y Corea del Norte respecto a las tensiones nucleares está siendo reconsiderada.

Y hablando de publicidad extraña, ¿usted no ha apostado en el juego de ‘la proxima aparición de Luis Miguel’? Créanlo o no, ya hay apuestas al respecto. ¿Lo encontraran primero los paparazzi o las cortes de Los Ángeles? Si hablamos de eficiencia nosotros pondríamos nuestro dinero en que los fotógrafos llegaran primero. Sobre todo porque los abogados del lado acusador están tan avispados en la materia del astro musical, que en sus documentos legales escriben cosas como “venía de Acapulco, donde suponemos que estaba escondiéndose” (Por todo lo que es sagrado, ¡Que alguien les explique!) y mejor todavía, y esta es una cita directa del documento de la abogada, a cargo de entregarle los citatorios a Luis Miguel, “seguido se refieren a él como El Sol de México”, lo cual procede a traducir como “La tierra de México”. Siendo benevolentes queremos suponer que confundió la palabra Sol con Soil. Pero incluso ahí habría que explicarle a estos profesionales que las traducciones no siempre funcionan en base a lo parecido que suena una palabra con la forma en la que ellos la pronuncian en su idioma.

En fin, todos nos equivocamos. Inevitablemente. Pero hay fallas de sistema tan espectaculares que solo nos queda o celebrarlas o llorar. Yo por hoy elijo celebrar, porque no creo que Kendall nos pueda salvar de los que se nos viene encima.

