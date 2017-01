¿Morirá la tv en 2017?

Mientras que las televisoras tratan de hacer milagros para capturar a un público, el más joven de todos, que jura que en su vida verá la televisión abierta e incluso el cable, la batalla por sobrevivir del medio tiene aún más enemigos internos que externos. Resulta casi imposible pensar que de pronto van a convencer a toda una generación que ama a la “maldita lisiada” como el mejor GIF de todos los tiempos, de que se aviente algo similar a los años que tomaron las trilogías de las Marías, para, al fin, llegar a tan icónico momento de absoluto humor involuntario. Pero sí hay cosas que aún se pueden hacer en nuestro país para que al menos el público que todavía no se ha ido, el que no tiene tan a la mano el wifi, el que todavía puede acostumbrarse a querer un formato con cortes comerciales, no salga corriendo a la primera oportunidad.

Dejar de ser condescendiente con el público. Es un hecho que miles de cosas no entran al aire, porque nunca falta un jefe de información que tiene la siguiente noción: “Si yo no lo conozco, entonces no es famoso”. Cualquiera que tenga ese tipo de mentalidad hoy en día es absolutamente incapaz de reconocer el rápido comportamiento de las masas en cuanto a consumo de medios de comunicación y entretenimiento. Y todavía más incapaz de saber que hay millones y millones de jóvenes que tienen a sus propios ídolos, que jamás han salido en la televisión y que no tienen la menor necesidad de hacerlo. Aunque digan que no importa, que la televisión abierta es otro tipo de animal, el hecho es que empresas como Univision, por ejemplo, están en crisis total porque los contenidos que por años los hicieron los reyes de su mercado, y que produce Televisa, ya no son visto por es sector más buscado por los anunciantes que quedan. Y aunque Televisa ha tratado de reinventarse y reaccionar, son demasiados años de éxito con una sola fórmula, demasiada resistencias internas como para que cambien a tiempo.

El problema no es solo con Univision. Cualquiera que vea los números de las televisoras para cerrar 2016 entenderá la preocupación. Sí, la gente sigue viendo la televisión tradicional. Pero en la mayoría de los casos no es porque necesiten a su María o a su versión actual de Laura Bozzo, es porque aún no les llega el milagro del buen wifi. Esperen tantito y verán.

Otro gran enemigo interno son los departamentos de comercialización en lo que a contenidos se refiere. Claro, desarrollar el periodismo de marca es fundamental para el futuro económico de casi cualquier medio. Pero cerrar las puertas a todo lo que no pague convierte el asunto de todos los espacios informativos en estériles objetos que no tienen referencia. Y créanme, ahí, en ambas televisoras, hay grandes reporteros y entrevistadores cuyo trabajo no puede ser bien apreciado por asuntos como éste.

Cuando el público que quieren atrapar lo tiene todo en la palma de la mano, más vale que se inventen algo tan espectacular y entretenido que mate la inercia de no prender la tele. Porque lo que siempre funcionó a favor de este medio de comunicación: la costumbre, ahora es su peor enemigo.

¿En serio?

