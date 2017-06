La obra de teatro más exitosa en México

Ahora sí me voy a meter en problemas, porque esta siempre ha sido una discusión muy álgida que al menos desde los años 80 tiene a la comunidad teatral discutiendo y buscando la corona, pero vale la pena, porque la conclusión es muy interesante.

¿Cuál es la obra de teatro que ha tenido más éxito en México? Hablando de puestas profesionales, ¿qué es lo que debe saber un productor para tener éxito a largo plazo antes de decidir por una puesta en escena? Separemos de aquí a las obras de gran formato como Los Miserables, El rey león, Billy Elliot o incluso Cabaret, porque son demasiado caras (de producir, incluso de levantar el telón para cada función) para poder entrar en la contienda de esas obras que pueden durar hasta décadas. ¿Pero entonces qué captura la atención del público? Ahí les van, y créanme, no podrían ser más diferentes.

Aunque muchas de estas puestas fueron o estudiantiles o con profesionales, pero con estudiantes hace 30 y tantos años, El juego que todos jugamos de Jodorowsky era, sin la menor duda, la obra más representada (pastorelas aparte) durane años y años. Ya habían perdido la cuenta de las funciones. Por eso, ahora que veo que develan las 200 representaciones de este impresionante texto de introspección me causa gracia que haya quien piensa que es una puesta vigente, solo por los momentos que estamos viviendo. Lo es porque está hecho de la misma madera de los clásicos. Apela a nuestra naturaleza humana en sus extremos y autoengaños.

Así que esto ocurría en los años 80, cuando comenzó una discusión, incluso fomentada por carísimos spots televisivos (hubo uno que otro acuerdo ahí) sobre si era 11 y 12 de Chespirito (¿se acuerdan de los anuncios que solo consistían del público muerto de la risa?, brillantes) o La señora presidenta de Gonzalo Vega (que tuvo una cantidad increíble de temporadas, ya se nos fueron los dos y hoy en día solo nos queda el agradecimiento y los recuerdos, porque soy testigo de que esas carcajadas y esas temporadas eternas que iban y venían eran de lo más auténtico que hay. Cómo hacen falta, caray.

Y bueno, ¿qué decir de La dama de negro? Antonio Calva, Rafael Perrín ¿quién no ha pasado por esos oscuros senderos? ¿En qué teatro no ha estado? ¿Cuántas veces se han asustado los que han ido más de cinco veces, como yo, (en un periodo de 20 años, no es nada) a pesar de que ya sabemos todo. Es brillante. Y es la única obra de nuestro país que puede presumir de una presencia constante, ya sea en el DF (en ese entonces aún se llamaba así, ¿ok?) o de gira como hace su contraparte en Londres.

¿La otra? ¿Qué les digo? La otra forma parte de mi corazón. Y quien conozca el texto sabe que hablo de la vagina. Los monólogos de la vagina, los cuales son básicamente 15 años sin interrupción, muchas veces con fechas fijas en la Ciudad de México y una compañía de gira. Hasta Nueva York llegó en español. Fue una travesía impresionante.

Seguramente estoy omitiendo algo muy importante. Y sé que me lo dirán. Los teatreros no tendemos a quedarnos callados. Por ejemplo, si yo estuviera leyendo este texto exigiría ahí un aplauso a mi amigo Odín Dupeyron, quien prácticamente llenó el Auditorio Nacional con Lucas, después de 20 años de que la estrenó. Y sí, ¡A Vivir! jamás falla.

Pero el punto aquí. Lo que buscaba con este ejercicio era ver qué tienen en común en su temática estas puestas en escena que por siempre cambiaron y seguirán cambiando el panorama teatral de México y la respuesta es: ¡NADA!

Terror, comedia, crítica social, feminismo, hay de todo.

Lo que sí es que todo inicia en el texto. Claro, en 11 y 12 muchos irían a ver a Chespirito, pero créanme, se encontraban con otra cosa. Así que textos. Benditos textos. Buenos, comerciales, simples, pero directo al corazón. Sea lo que sea, esas han sido las obras más exitosas de México. Bravo.

¿En serio?

¿No se siente como una burla a todos los recién corridos de Televisa que se presente la primera generación de La academia ahí? ¿No que se trataba de ver para delante?

Twitter: @SusanaMoscatel