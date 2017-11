¿‘Star Wars’ por siempre?

Ya sé que estoy jugando con fuego láser al preguntar esto, pero ¿de verdad los fans de Star Wars la van a seguir apreciando como lo han hecho hasta ahora si piensan que nunca va a parar?

Sin duda, el hecho de que haya sido algo único en su momento no es razón por la cual La guerra de las galaxias haya sido algo que marcó a millones de personas para siempre pero, igual que un diamante rosa, hay que admitir que era un factor importante. Cuando había algo relacionado con el tema la emoción era para sacar lágrimas.

Ya lo sé. He ido a la Cómic-Con y al D-23 y pronto estaremos viendo qué hacen los parques temáticos con el concepto y no puedo negar que cada presentación es emocionante a morir. Y que los fans siguen con esas perpetuas lágrimas felices de las que hablaba, ¿pero no corremos ya el riesgo de volver la exploración de estos universos una rutina?

Digo, Harry Potter tuvo su límite. Quizás algún día J.K. Rowling venda la franquicia y veamos las nuevas generaciones en Hogwarts. Y ya viene la inundación de Avatars, y claro ni hablemos de superhéroes, pero por más calidad que tenga, ¿cuándo deja de ser especial y apreciado algo que siempre está ahí?, ¿que nunca deja de generar productos?

Recuerdo cuando anunciaron la segunda trilogía. Yo empezaba a reportear y era alucinante ir a los cines, ver a la gente mayor vestida como los personajes de las originales, la emoción que se sentía, porque estaba pasando algo que jamás creíamos que podría volver a ocurrir. ¿Alguien se sigue sintiendo así? Obviamente los fans me responderán que sí, absolutamente. Pero también sé que ellos son los más exigentes del mundo. ¿Habrá empresa y poder humano en este pequeño e insignificante planeta capaz de mantener esa calidad y emoción para siempre? Ya veremos.

Y en otra galaxia del entretenimiento...

Diego Luna ya tuvo su función de prensa en la obra Privacidad y ya está alternando con Luis Gerardo Méndez. Y lo que está pasando ahí es verdaderamente emocionante. La gente está peleando por conseguir boletos para ver la obra. Y muchos ya han logrado verla con ambos actores. Es delicioso poder observar interpretaciones diferentes del mismo personaje en un mismo periodo. Y cuando se trata de actores que no solo son famosos (que vaya que lo son) sino que tienen todas las tablas del mundo y amor por sus proyectos, es todavía mejor.

La experiencia de Privacidad, porque no se dejen engañar, eso es lo que es esa puesta en escena, es de las que nos cambian para siempre.

No del estilo “me ayudó a encontrarme a mí mismo” sino más bien para informarnos que muchas otras personas, empresas y anexas ya lo hicieron también. Y el resultado es aterrador y divertidísimo.

Al principio se habló respecto a sorprender al público en cuanto a qué actor daría la función cada noche, pero sin la menor duda fue buena decisión descartar la idea, al fin de cuentas ambos tienen la taquilla al tope y así será más fácil verla con quien uno quiera. O con los dos, en diferentes ocasiones. Complicado, lo sé. Pero altamente recomendable.

