‘Sol’... ¿Y si platicas con ‘El Príncipe’?

Eran las tres de la mañana, y aunque yo sabía que la fiesta que estaba tomando control de toda mi cuadra, por su volumen extremo, se encontraba en la cúspide, de ahí, ya no había para dónde. ¿Cómo lo sabía si estaba a dos cuadras de distancia? Por la manera en la que la subieron el volumen de la música cuando empezó a salir El Sol. “Ahora te puedes marchar”, “Cuando calienta el sol”, “Será que no me amas”. Los gritos eufóricos dejaban algo muy claro. No importa lo que haya vivido el cantante en los últimos años. No importa la demanda pendiente que por ahí podrá haber entre él y Alejandro Fernández. Incluso me atrevería a decir que no importa (al menos para los que cantaban con frenesí y furor) los conciertos abandonados después de unas cuantas canciones. Lo hecho, grabado está. Y eso nadie, nunca lo va a cambiar.

Por eso es tan curioso ver la manera en la que poco a poco se ha ido filtrando información en estas semanas, en su mayoría positiva, sobre la vida del intérprete. Cosas que jamás hubieran pasado antes. Y digo, ¡jamás!

Selfies callejeras con vecinas de trabajo. Apariciones felices en fiestas casuales y hasta estilistas emocionados que tuiteando su trabajo con el rostro del astro. Aparentemente las pestañas ya no son lo de hoy, pero la imagen muestra a un hombre más maduro que se está cuidando.

En este negocio sabemos que si un famoso sale con su estilista en las redes sociales es porque: a) Fue un intercambio (lo cual dudo de verdad en este caso). b) El agradecimiento es tal que es un regalo de promoción del artista para el otro artista (la foto no estaba para eso) o c) Hay un plan en acción para mandar un mensaje.

Y esa es la que yo compro. El mensaje es que a pesar del reciente derrumbe laboral, solo fue una mala racha y hay LuisMi para rato.

Pues ojalá sea el caso. Él y los fans merecen eso. ¿Pero saben qué es lo que realmente debe pasar para que esto funcione? Dos cosas. Que Luis Miguel encuentre un gran, gran entrevistador o entrevistadora y que cuente toda su historia. Sin tapujos. Que por primera vez en su vida se abra y nos diga qué pasó. La gente lo ama y quiere LuisMi para rato. Pero eso no va a pasar con algunos cameos de su vida en otros lares.

Y después, justo después de esa entrevista, que regrese al Auditorio Nacional y dé el concierto de su vida. Que nos deje estúpidos con el regreso de su voz. Que deje claro que ya no le da hueva como ha pasado los últimos 15 años, donde el público canta más que él.

Si las cosas están bien con El Sol, que brille. Y si no, que se tome un rato más. Pero que no nos den migajas de su existir.

Me pregunto si aún está ahí la voz. Deseo con todo mi corazón que sí. Pero una selfie nunca la va a suplir. También creo que debería juntarse a tener una larga y tendida platica con José José, donde le podría hacer preguntas como: “¿Te arrepientes de no haberte retirado a tiempo?”, “¿como leyenda?”. “¿Dónde colocamos el ego que millones pasaron años inflando en los tiempos buenos?”.

Yo creo que Luis Miguel todavía podría tener un gran regreso. Pero el único que sabe los detalles de todo lo que le ha pasado es él.

Con o sin cejas... pero si El Sol puede brillar aunque lo haga haciendo lo que aún nos enamora: cantando.

