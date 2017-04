¡Sobrevendidos!

¿Quién se quedó fuera de su vuelo, pagado y todo, esta Semana Santa? Fuimos muchos, con boleto pagado y todo. Y además tuvimos que aguantar la actitud de muchos que aseguran que es completamente legal que las aerolíneas sobrevendan. Y tienen razón. Es legal. Pero es una porquería diseñada para que las corporaciones no pierdan nada y que el cliente se friegue si es necesario.

Nada de esto es nuevo y estoy segura de que no hay una sola aerolínea que se salve. Pero parece que a United Airlines se le olvidó que todo mundo tiene un celular prendido y en la mano a cada momento. Y que a pesar de los poderes que tienen sobre los pasajeros por motivos de seguridad, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, simplemente no pueden jalonear y golpear a un pasajero que ya tiene su asiento y a quien quieren bajar, porque ellos no planearon bien sus necesidades.

¿Qué tiene que ver esto con el entretenimiento? Pues que no hay una sola serie de televisión, una sola película, obra de teatro o telenovela que pueda soñar con tener los números de vistas que este espantoso desastre humano y, de paso, de relaciones públicas ha generado. Es el tema principal en redes sociales a escala mundial y pone un buen tema sobre la mesa. ¿Con que sea legal está bien?

Correcto, cuando uno compra un boleto de avión ahí la letra chiquita deja muy claro que estás a su merced. Y más ahora que se han puesto de acuerdo todas para emparejar los criterios que nos pasa a perjudicar por parejo ¿o a ustedes les gusta pagar por la primera maleta por primera vez?

Pero el hecho es el que sigue: la indignación se mezcló con el entretenimiento a tal grado que todo mundo tiene una opinión al respecto. Lo mejor que vi (en términos cómicos) fue quien recordó la maravillosa escena de una de las mejores películas de comedia de todos los tiempos ¿Dónde está el piloto? donde se hace una fila, con personas cada vez más aterradoras, listas para abofetear a alguien que está entrando en pánico en la aeronave. Es presentado ahora como “video de entrenamiento para empleados de United Airlines”. Por supuesto que los comentaristas de los programas nocturnos (los Jimmys) estuvieron estupendos con el tema, las discusiones no pararon y todos queremos saber quién era el pasajero seleccionado para pasar a retirarse del avión y luego para recibir el arrastron y golpiza de su vida.

Solo dos cosas buenas se me ocurren que podrían pasar después de esto (porque aún hay que regresar a casa, señores. La primera es que, aunque legal, las aerolíneas recapaciten su espantosa política de sobrevender de esa manera sus vuelos que ya vienen a tope en temporada alta. Y la otra es que igual ya le salió otra chamba a Kendall Jenner. Si ella hubiera estado ahí con una Pepsi en la mano, nada de esto hubiera pasado.

¿En serio?

¿La Cámara de Diputados está organizando un homenaje sinfónico a David Bowie? ¿Qué se escuchará ahí? ¿“I’m Afraid of Americans”? ¿“Under Pressure”?

Twitter: @SusanaMoscatel