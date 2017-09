Sin protagonismos

Como ciudadanos de pie que somos cada uno de nosotros nos fuimos encontrando por las calles, en la Cruz Roja, en los centros de acopio, rescatando animales o simplemente dando abrazos y consolando a quien más lo necesitara, incluso a muchos miembros de la comunidad del entretenimiento.

Ni más ni menos que todos los cientos de miles de maravillosos humanos que se volcaron para ayudar durante estos días, pero conscientes de que sus voces llegan a muchos millones de personas, la comunidad artística de México (y varios que simplemente nos quieren y están en contacto) hizo todo lo necesario para ayudar durante la emergencia inmediata.

Y así vimos en un arduo trabajo y sin parar a Cynthia Klitbo, Martha Higareda, Mauricio Mancera, Linet Puente, Raquel Garza, Amaranta Ruiz, la incansable Vanessa Bauche, todo el equipo de Bobo producciones de Ari Borovoy, donde Mariana Ochoa tampoco paraba un segundo de repartir.

Una valiente Fernanda Castillo ayudando en la organización a pesar de haber perdido seres amados en el terremoto. Roger González en los centros de acopio sin parar, Regina Blandón y Claudia Álvarez, Las Reinas Chulas dieron apoyo mediante su centro de acopio y, desde luego, Alejandro Fernández y Belinda

Los maravillosos mensajes para el mundo de Diego Luna y Chema Yazpik desde los terribles lugares de los derrumbes. Gael uniéndose. Alfonso Cuarón abriendo por primera vez una cuenta de Twitter para mandar mensajes de apoyo y ayuda, Tenoch Huerta también moviendo piedras.

El equipo de Lemon Films haciendo de todo, sin olvidar que parte de su elenco tiene entrenamiento de paramédico para la serie que hacen, pero hasta consiguiendo botitas para los maravillosos perros rescatistas. El medio teatral de inmediato organizó un chat, donde todos pusieron de su parte para informar dónde se necesitaba exactamente qué.

Recaudaron y siguen repartiendo en estos momentos. El director Alejandro Springall organizando gente, turnos y ayuda de todo tipo sin parar.

Desde lejos Luke Skywalker y Superman (Mark Hamill y Henry Cavill) nos mandaron la fuerza y los mejores deseos y Lin-Manuel Miranda, a pesar de que aún no sabía qué había sido de su familia en Puerto Rico por el huracán, también mandó mensajes a nuestro país. Ben Stiller hizo un llamado para apoyar a México y Eva Longoria con Maluma donando un millón de dólares para ayudar.

Sé bien que hacer esta lista es injusto, porque tantos ayudaron y como los recién mencionados (a quienes nos tocó ver en acción) lo hicieron de forma desinteresada y sin protagonismos. Obviamente no vimos a todos, pero esto apenas empieza y son esas voces las que la gente seguirá escuchando ahora que venga la siguiente etapa, la de mandar toda esa ropa, víveres no perecederos, pañales, cosas que ahora ni estamos pensando. Lo estaremos comunicando y ellos son grandes voces para ello. Así que como a cada ciudadano que dio todo, por sacarnos lo más rápido de la primera etapa de emergencia, me uno al agradecimiento sin el menor protagonismo de estos maravillosos seres humanos. ¡A lo que sigue!

Twitter: @SusanaMoscatel