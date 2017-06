Le rogué a Andrés Bustamante

¿Ustedes saben de muchas personas que han sido extraordinariamente exitosas en los medios de comunicación y que sin embargo tengan muy pocos si no es que prácticamente ningún detractor? En México, honestamente son pocos. Y que sigan entre nosotros capaces de hacer la mejor comedia que hay, menos.

Claro, al preguntar a amigos, colegas, varios mencionaron a grandes como Capulina, Ramón Valdez, María Victoria, Édgar Vivar, Tin Tan y hasta al Tío Gamboín. Cierto. Pero no se me ocurre nadie que nos haga tanta falta como Andrés Bustamante. Sobre todo, porque después de platicar con él por Mi Villano Favorito 3 quedé más convencida que nunca que está en un maravilloso momento para al menos contrarrestar nuestros espeluznantes momentos.

“¡Te extrañamos, Andrés!”, dije a medio grito pelado de la emoción cuando entré al cuarto y lo vi ahí. Sentí que habían pasado años. Dos para ser exactos. “¿De veras? ¿Pero qué hice para que me extrañaran”, me preguntó entre bromeando y curioso. “No sé. Hiciste que te quisiéramos”. Ni modo. La verdad ante todo. Ya le ganó la risa al Güiri Güiri –o a Gru– en esta ocasión. “Qué bonito, pero si ese es el caso aquí está Mi villano favorito para que me escuchen”.

Entiendo que Andrés no está retirado. Que ha probado todo tipo de formatos. Que ha sido un valiente. Y que ahora tiene todo el derecho a tomarse la vida con calma. Pero dudo mucho que eso pueda ocurrir en los tiempos en los que la película está en la mente de todos. Le pregunté: “¿Cuántas veces al día te atacan con un celular pidiendo que le dejes algún mensaje como Gru a alguien?”.

“Cuando sale la película inmediatamente cambia esa situación y enseguida, muchas personas, amigos, me dicen “por favor, Andrés, para mi hijo”. O tengo amigos o amigas que me dicen “mi hijo no quiere hacer la tarea” y les digo (pone voz de Gru) “Por qué no has hecho la tarea, se van a enojar los Minions”, para mí está padrísimo tener el chance de hacerlo”.

Y aunque es una película de niños y el humor de Andrés nunca ha dependido de las desgracias ajenas (todo lo contrario), le pregunté que si se imaginaba siquiera posible que alguien en la vida real tuviera el conflicto entre dedicarse al bien o al mal después de analizar el conflicto existencial del villano favorito (con todo y sus Minions, que actúan como ciertos políticos mexicanos respecto a la lealtad a sus partidos en esta cinta).

“Ojala que sí. Que se puedan tropezar hacia lo bueno, porque es más fácil tropezarse hacia lo malo. Pero ojala que sucediera porque eso me daría un poquito de esperanza de que los malos, de que los corruptos, de que la gente que no quiere el bien para los demás pueda cambiar”.

Ok. La entrevista completa ya será publicada pero les confieso que la terminé con un “¡Ya! ¡Vuelve, Andrés!”.

Espero no haberlo puesto nervioso con mi intensidad. Pero como el caballero que es, me dijo: “Pues ahora regreso un poco con la voz de Mi villano favorito” y si surge algún buen proyecto que se pueda hacer te prometo que serás de las primeras en enterarse. Así que ahí lo tienen. ¿Netflix? ¿Hulu? ¿Amazon? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Universal? ¿Alguien a quien este gran comediante todavía le confíe su talento?

¿En serio?

¿Batalla legal entre Forever 21 vs. Gucci por texturas de colores? ¿Creen que los clientes van a confundir las marcas cuando lleguen a pagar?

Twitter: @SusanaMoscatel