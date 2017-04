El sexo en nuestra contra

Sin haber estado enterada del mal rato que la actriz Regina Blandón ha estado pasando en los últimos días, me encontré un video de ella que una amiga había retomado en Twitter y me puse a verlo.

En esta grabación, ella habla del acoso que ha vivido los últimos días después de que a algún idiota (palabra mía, no de ella) se le ocurrió subir un video porno de una mujer que se le parece y asegurar que era la mexicana en acción.

Me encantó la reacción de Regina al respecto, sobre todo porque sé que el primer instinto que cualquiera puede tener ante una agresión sexual como esta (y sí, es una agresión sexual a pesar de lo que podrían dictaminar ciertos jueces y algunos ex comentaristas de Radio UNAM) es guardarse un rato para no tener que enfrentar el nivel de machismo, estupidez, brutalidad y agresión que viene de la mano con estas cosas.

En su lugar, Regina admitió su sentir de vulnerabilidad al respecto, pero procedió a aclarar que no era ella la del video. Que muy bien por la actriz que lo hizo si eso la hace feliz, pero que en el contexto que estamos viviendo de agresión a la mujer, esto simplemente no es admisible. Sobre todo los mensajes que recibió, algunos de hombres casados con fotografías de sus esposas e hijos en su perfil.

Los temas reportados de agresión hacia la mujer son cada vez más. Y eso es solo, porque ahora nos enteramos. Una periodista que debe dejar el país, porque se atrevió a denunciar que le levantaron la falda en la calle, una mujer acusada de cosas horribles por morir en un accidente donde no estaba su pareja, un juez que interpreta la ley de tal forma que una menor de edad puede ser víctima de una penetración sexual impune porque el juez puede adivinar las intenciones del agresor. ¿Debo seguir?

La cosa es que Regina habla de medios amarillistas que la expusieron por algo falso cuando ella, como aclara, no se pasea ni en bikini por Acapulco. Pero me temo, Regina, que la cosa es todavía peor que eso.

Pareciera ser que lo que era el rating o la circulación de antes, ahora es lo viral en la red. Las nuevas generaciones parece que están descubriendo el poder de las masas no pensantes y no hay compasión ni empatía cuando se profesionalizan en ello. Y más allá del amarillismo periodístico que solo destaca lo más escandaloso y fuera de contexto, a lo viral generalmente le importa tres popotes cualquier cosa relacionada con eso que conocemos como algo que se le asemeje a la verdad.

Lo único que importa es que sea viral que tenga mil visitas. Que les dé poder como influencers, que se pueda monetizar, atropellen a quien atropellen en el camino.

¿Y a quién demandas? ¿A internet? ¿Al medio que se protege diciendo “en internet se dice que”? Es un asunto nauseabundo.

Y ya no hablemos hoy de los que hacen esto profesionalmente para distraer la atención o ganar dinero. De los chavitos que cobran por ello en lugar de trabajar. De lo que se nos viene encima por las elevaciones.

No. Hoy hablemos del punto que Regina Blandón pone sobre la mesa. La agresión constante y hasta racionalizada (lavado de información de odio) por ciertos medios supuestamente formales en contra de las redes.

Bien por ti, Regina. Por no perder la vista del problema, aunque tú personalmente estés siendo atacada. Como mujer lo aplaudo y lo agradezco. Y creo que debemos estar más unidos que nunca, mujeres y hombres, para terminar o al menos combatir los nuevos medios de agresión sexual contra la mujer. Canales que muchos toman solo como entretenimiento sin pensar en las consecuencias.

