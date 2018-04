‘La red social’: ¿secuela?

¿Alguien ha de haber tenido una peor semana que Mark Zuckerberg? En lo que ya varios llaman “la gira de las disculpas de Facebook” hay que admitir que la situación de privacidad de datos es aterradora, pero siendo pioneros en ello, errores, terribles errores fueron y serán cometidos. Hay que admirar el hecho de que a pesar de que es un evidente control de daños todas las entrevistas y declaraciones que el joven empresario ha dado al mundo entero (a nosotros en MILENIO a través de Fernando Santillanes) es una situación que nos afecta a todos. El escándalo de la aplicación que filtró todos los datos de nuestros amigos y los amigos de ellos, dándole esa información a Cambridge Analytica, y que fue utilizada por la familia Mercer. ¿Quiénes son? Básicamente, entre muchas cosas más, los que decidieron darle el apoyo final a Donald Trump en las elecciones. En otras palabras, esta es una historia con implicaciones sin fin.

¿Por qué escribir de esto ahora? Hay quienes pueden hacer análisis mucho más profundos de “la gira del perdón” de Zuckerberg. Pero en lo personal y en lo mucho más particular, me encantaría que el gran escritor (y ahora director) de cine y televisión Aaron Sorkin retomara la historia que en su momento tanto molestó y fue negada por Zuckerberg: La red social.

¿Quién podría imaginar las implicaciones de lo que se estaba narrando entonces? El nacimiento de Facebook de por sí fue controvertido por serias disputas entre los entonces socios y conocidos de Mark. Imaginen la historia, diez años después, con la óptica de todo lo que ha pasado. ¿Cuál sería la postura del primer CFO y entonces amigo (la cinta dice que el único) Eduardo Servarin? (Andrew Garfield) ¿Qué dirían los gemelos Winklevoss ahora? ¿Lo habría hecho mejor?

La cosa es que hay tanto que contar respecto a lo que siguió ocurriendo con esta historia, hay tanta carnita para un gran guionista, tantas formas de narrarlo, caminos que tomar, que hasta me parece un pecado que no se haga la secuela.

Claro, el Sr. Sorkin no se va por la vía fácil nunca. Alguna vez me lo encontré en un evento y le supliqué que no fuera a terminar su serie The Newsroom (mi favorita de todos los tiempos) con HBO. Su respuesta: “Mil gracias, estamos decidiéndolo, pero si siento que no hay nada mejor que contar de lo que ya hemos contado, no vale la pena seguir.

Aquí vaya que hay cosas, sino mejores, absolutamente fascinantes que contar. El problema, quizás, sería primero adaptar la versión que hizo Jesse Eisenberg de Zuckerberg al actual. Al que sabe que tiene que pedir perdón o se lo lleva el diablo. Y la otra, más importante, por supuesto, es que esta es una historia sin un fin a la vista. Apenas nos estamos dando la cuenta de las implicaciones. Solo ahora millones de personas se han puesto a pensar que las cosas no son gratis, y que como han dicho varios expertos desde hace tiempo: “Si no estás pagando, es porque TÚ eres el producto”. Veremos. Pero mataría por ver esa secuela.

Twitter: @SusanaMoscatel